Manchester United a fait le dos rond pour arracher un point sur la pelouse de City (0-0)

La montagne a finalement accouché d'une souris. Tous les ingrédients étaient réunis pour profiter d'un bouillant derby entre Manchester City et Manchester United, ce jeudi soir à l'Etihad Stadium, mais les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul sans but dans cette rencontre en retard de la 26e journée (0-0). Dominateurs mais maladroits, les Citizens restent quatrièmes du classement avec un petit point d'avance sur leurs voisins, qui s'en contenteront, avec la satisfaction d'avoir enchaîné un 24e match sans défaite en championnat.

Ce derby capital en vue de la qualification pour la prochaine Ligue des champions est pourtant parti sur de bonnes bases avec deux équipes volontaires et présentes dans les duels. Comme toujours, les Citizens ont mis le pied sur le ballon et l'ont tenu dans le camp adverse. Toutefois, ils n'ont que trop rarement réussi à bien combiner sur les côtés, comme sur cet excellent centre de De Bruyne vers Agüero, qui n'a trouvé que le poteau de De Gea (9e). Contrairement à leurs habitudes, les hommes de Pep Guardiola ont trop voulu passer dans l'axe et leurs frappes ont légèrement manqué de précision (30e, 32e, 34e, 36e, 43e).

En face, les joueurs de José Mourinho comptaient placer des contres rapides grâce à leurs flèches Martial et Rashford. Trop esseulés et souvent obligés de défendre, les deux joueurs n'ont pas pu tenter grand-chose. Mkhitaryan s'est pourtant procuré une belle occasion après un centre du Français que Claudio Bravo a mal répoussé, le gardien chilien s'est repris en détournant le puissant tir de l'Arménien (25e). Herrera, de son côté, aurait pu débloquer la situation en faveur des visiteurs juste avant la pause mais il a raté sa tête sur un coup franc de Rashford.

Fellaini prend la porte, Jesus revient parmi les siens

Ce fut les dernières situations dangereuses en faveur des Red Devils car ceux-ci n'ont absolument rien montré sur le plan offensif en seconde période. Sans Pogba ni Ibrahimovic, et avec un bloc posté très bas, ils n'ont fait que défendre. Regroupés dans leurs trente derniers mètres, ils ont obligé leurs adversaires à forcer leurs tirs. Agüero de 20 mètres (60e) ou Otamendi à bout portant (67e) ont ainsi raté la cible.

Le match a tout de même connu de nombreux rebondissements dans le dernier quart d'heure avec la blessure de Bravo (76e), l'expulsion de Fellaini pour un petit coup de tête sur Agüero (84e) et le retour sur les terrains de Gabriel Jesus (86e). Le jeune Brésilien a même cru délivrer les siens dans le temps additionnel, mais il était hors-jeu. Les deux équipes doivent se contenter de ce petit point qui fait surtout les affaires de Liverpool, troisième avec un match en plus, et d'Arsenal, sixième avec un match de moins.