Et Giroud a pointé sa tête pour débloquer Arsenal

Arsenal peut encore dire merci à Olivier Giroud. Encore une fois, l'attaquant international français a frappé dans les derniers instants d'une rencontre cette saison. Mais cette fois-ci, il n'était pas rentré en jeu. Titulaire pour la première fois de la saison en championnat, l'ancien Montpelliérain a cependant attendu les derniers instants (86e) pour permettre à Arsenal de renouer avec la victoire contre West Bromwich Albion lors de ce Boxing Day (1-0).

Après avoir enchaîné deux revers consécutifs 2-1 contre Everton puis à Manchester City, Arsenal retrouve les trois points. Le club londonien revient ainsi à hauteur de Liverpool, qui joue mardi contre Stoke City. Mais reste à neuf points de Chelsea, le leader qui s'est imposé. Ce lundi, la lumière a d'ailleurs été longue à venir pour Arsenal. Pendant plus de 80 minutes, les Gunners ont tout tenté pour tenter d'offrir une victoire à leurs fans. Longtemps en vain...

Domination longtemps stérile des Gunners

Arsenal a ainsi outrageusement dominé ce match. Comme souvent, les hommes d'Arsène Wenger ont mis le pied sur le ballon (75 % de possession). Et le match a tourné à une attaque-défense. Mais les Gunners ont buté sur la défense très compacte de WBA et un Ben Foster en forme dans sa cage. Alexis Sanchez, Olivier Giroud and co ont d'abord manqué de précision en première période.

Ensuite, Foster a sorti le grand jeu devant Alex Iwobi puis Alexis Sanchez (49e, 55e) ou encore Olivier Giroud (58e). Devant l'incapacité d'Arsenal à concrétiser sa domination, West Brom a même failli punir les Gunners avec une sortie hasardeuse de Petr Cech sur un corner (70e). Mais servi par Mesut Özil, Giroud a remporté son duel pour placer sa tête. Arsenal peut le remercier. Son quatrième but de la saison en Premier League, son premier depuis le 19 novembre, est un joli cadeau offert aux supporters londoniens.