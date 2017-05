Face à Watford, Chelsea a offert un feu d'artifice à Stamford Bridge pour fêter son titre (4-3)

Sans le but du 4-3 signé Cesc Fabregas en toute fin de match, cette soirée de retrouvailles post-sacre avec les fans des Blues n'aurait pas été parfaite. Même si la remise du trophée est réservée pour dimanche et la réception de Sunderland, à l'occasion de la dernière journée de Premier League, ce match en retard entre Blues et Hornets a offert un joli avant-goût avec un festin de buts dans une soirée à Stamford Bridge où les deux défenses avaient décidé de faire relâche. Pour l'occasion, Antonio Conte avait choisi de faire tourner en alignant seulement César Azpilicueta, N'Golo Kanté et Eden Hazard parmi les titulaires habituels, aux côtés de John Terry, Kurt Zouma ou Michy Batshuayi.

Aligné un cran plus haut que d'habitude, l'Espagnol en a profité pour débloquer son compteur cette saison en profitant d'un deuxième ballon (36e) alors que Michy Batshuayi y est aussi allé de sa troisième réalisation de la saison (49e), dans la foulée du "but du titre" inscrit vendredi soir à Birmingham face à West Bromwich. Mais dans cette rencontre débridée, qui était en quelque sorte son jubilé, John Terry a endossé successivement un rôle de héros heureux puis malheureux. D'abord en profitant d'un cafouillage sur corner (22e) pour ouvrir le score avant de délivrer dans la minute suivante une passe décisive de la tête… pour Etienne Capoue (24e).

Car si Chelsea a mené quatre fois au score, les Blues ont laissé trois fois leurs adversaires revenir à la marque par Capoue donc, mais aussi Janmaat (51e) et Okaka Chuka (74e). A l'entrée du dernier quart d'heure, ce sont même les fans des Hornets qui donnaient de la voix dans l'enceinte londonienne. Mais finalement, Cesc Fabregas, tout juste entré en jeu, a libéré tout le stade d'une frappe croisée à quelques minutes du coup de sifflet final (88e). Histoire de fêter dignement le titre avec un autre feu d'artifice. Un vrai, cette fois.