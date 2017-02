Grâce à un doublé de Gabriel Jesus, Manchester City bat Swansea sur le fil (2-1)

Gabriel Jesus est le nouveau sauveur de Manchester City. Il faudra attendre un peu pour en être sûr. Mais en ce moment, le jeune Brésilien, arrivé cet hiver à Manchester, n'en finit plus d'impressionner. Pep Guardiola, qui avait encore choisi de l'aligner en pointe dimanche à la place de Sergio Agüero, a récolté les fruits de ce choix fort. Face à Swansea, Gabriel Jesus a tout simplement signé un doublé pour offrir la victoire à sa nouvelle équipe (2-1) et permettre à Manchester City (3e) de rester à un point de Tottenham (2e).

Déjà buteur contre West Ham lors de la dernière journée (0-4), Jesus a confirmé qu'il s'est adapté à Manchester et au football anglais à vitesse grand V. A la 11e minute, l'ancien pensionnaire de Palmeiras a ouvert le score sur un excellent travail de David Silva. Et en tout fin de match, il s'est montré opportuniste pour pousser le ballon une nouvelle fois au fond des filets (2-1, 90e+2) et permettre ainsi à Manchester de signer une deuxième victoire de rang en Premier League.

Il évite surtout à Pep Guardiola de subir une nouvelle petite claque. Après une première période largement dominée et bien maitrisée, Manchester City n'a en effet pas su tuer le match. D'une frappe de 20 mètres, Gylfi Sigurdsson est même venu récompenser les efforts d'une équipe de Swansea valeureuse (1-1, 81e). Après leurs deux victoires, les Swans étaient partis pour confirmer leur regain de forme. Mais Gabriel Jesus a revêtu son plus beau costume. A la grande joie de Pep Guardiola, qui ne doit pas regretter son choix.