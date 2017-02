L'arbitre anglais Mark Clattenburg quitte la Premier League pour l'Arabie saoudite

Même les arbitres s'exportent ! Figure bien connue de l'arbitrage international, l'Anglais Mark Clattenburg (41 ans) ne travaillera plus en Premier League, comme l'a confirmé ce jeudi le syndicat des arbitres du football professionnel anglais.

Au sifflet lors des finales de l'Euro, de la Ligue des Champions et de la FA Cup en 2016, Clattenburg a en effet décidé de rejoindre la fédération saoudienne de football, après plus de 12 ans passés sur les terrains de Premier League. En décembre dernier, il avait déjà fait part de son attirance pour une expérience à l'étranger, citant notamment la Chine comme une destination possible.