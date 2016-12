Le dauphin, c'est bien Liverpool

Un but et c'est à peu près tout : ce Liverpool – Manchester City ne restera pas comme un sommet de l'année 2016 du football. La tête victorieuse de Georginio Wijnaldum dès la huitième minute a au moins permis à Liverpool de l'emporter (1-0) et de rester à six points du leader Chelsea.

Prévu comme un sommet de jeu, le match a surtout été marqué par la faiblesse technique et les approximations des acteurs, notamment de l'arrière-garde des Citizens. Les Reds enchaînent un quatrième succès consécutif, les hommes de Guardiola en resteront donc à trois victoires de rang. Surtout, City pourrait reculer à la cinquième place du championnat, étant désormais à la portée d'Arsenal et Tottenham qui jouent dimanche.

Georginio Wijnaldum (Liverpool) après son but contre Manchester CityAFP

Mais les Citizens ne méritaient franchement pas mieux. A l'exception d'une dizaine de minutes en début de seconde période, au cours desquelles Agüero (54e) et Kolarov (59e) ont cadré les deux seuls tirs des Sky Blues, ces derniers n'ont jamais su mettre en défaut l'arrière-garde des Reds, malgré une possession de balle (57%) largement en leur faveur. La plus grosse occasion du second acte a d'ailleurs eu lieu à cette période lorsque David Silva a réussi à s'ouvrir une fenêtre de tir à l'entrée de la surface. Mais sa tentative du gauche est passée juste à côté des buts de Mignolet, encore préféré à Karius (55e). La seule vraie situation dangereuse pour City, donc…

Lallana encore décisif

Véritable bête noire des Citizens (4 victoires consécutives, série en cours), Liverpool se sera pourtant contenté du minimum. Il n'aura fallu qu'un seul tir aux hommes de Jürgen Klopp pour prendre l'avantage en première période. Décalé sur la gauche, Adam Lallana a profité de la passivité étonnante de Zabaleta pour adresser sa 7e passe décisive de la saison d'un centre merveilleux vers Wijnaldum, plus prompt et plus aérien que Kolarov (8e, 1-0). Mais, si on pensait que ce but allait lancer cette rencontre, il n'en a rien été.

Pourtant, sur chaque action, Liverpool semblait capable d'enfoncer le trou. Mais les mauvais choix de Wijnaldum (26e), Firmino (44e) et les frappes non cadrées d'Emre Can (29e) et Clyne (48e) ont empêché les Reds de faire le break. Qu'importe. Face à de tels Citizens, un petit but était largement suffisant pour se maintenir à six points de Chelsea. Le choc face aux hommes de Conte, dans un mois, aura déjà presque un parfum de finale de Premier League…