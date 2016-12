Leader au Boxing Day, champion à la fin de saison : Chelsea veut en faire son dicton

Les supporters de Chelsea peuvent avoir un grand sourire. Noël est passé, mais ils ont un autre cadeau en perspective. Bien sûr, ils ne vont pas le recevoir tout de suite. Cependant, si on se fie aux statistiques dans quelques mois, ils vont avoir droit à une jolie fête. Assuré d'être leader de Premier League à l'issue de ce Boxing Day, le club londonien s'est offert de grandes chances de finir la saison champion d'Angleterre.

Le passé va dans ce sens. Celui de Chelsea mais aussi celui de la Premier League. Avant cette saison, les Blues ont pointé à cinq reprises en tête du championnat à l'issue de ce fameux Boxing Day (1998-99, 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15). Et les quatre dernières fois, les pensionnaires de Stamford Bridge ont terminé leur exercice couronné. La seule fois où ils ont dû se contenter d'une autre place (3e), c'est en 1998-99. Un autre siècle. Un autre Chelsea. Roman Abramovitch n'était pas encore le propriétaire. De très bon augure donc. Et ça ne s'arrête pas là.

13 sur 24 depuis le début de la Premier League en 1992

Depuis la création de la Premier League en 1992, les formations en tête à l'issue du Boxing Day finissent régulièrement sacrés quand la saison prend fin. Sur les 24 saisons, ça s'est produit à 13 reprises. Et c'est encore plus vrai lors des sept derniers exercices. Seul Arsenal en 2013/14 n'est en effet pas parvenu à aller au bout sur les sept derniers leaders du Boxing Day.

En clair, Chelsea semble sur la voie royale. Et sa 12e victoire consécutive en Premier League décrochée contre Bournemouth (3-0) ne fait que renforcer cette impression. Les Blues ont sept points d'avance sur Manchester City (2e) et neuf sur Liverpool (37 pts), qui reçoit Stoke mardi, ou encore Arsenal, petit vainqueur de West Bromwich (1-0). Ils sont lancés et personne ne semble en mesure de les arrêter. Surtout pas le passé.

(Visuel : Clovis Museux)