Leicester sort de la zone des relégables grâce à sa victoire sur Liverpool (3-1)

Leicester sera finalement resté moins de 48h dans la zone des relégables de la Premier League. En dominant assez logiquement les Reds de Liverpool (3-1) sur leur pelouse lundi soir, les anciens joueurs de Claudio Ranieri se sont donné un peu d'air.

Grâce à un doublé de Jamie Vardy et une superbe frappe de Danny Drinkwater, les Foxes entraînés par Craig Shakespeare depuis jeudi ont parfaitement répondu aux attentes. Une envie retrouvée et une grosse discipline tactique ont eu raison des hommes de Jurgen Klopp qui eux voient le podium s'éloigner un peu plus. Avec cette victoire, Leicester se replace au 15e rang du classement au soir de cette 26ème journée.

Ce match ressemblait déjà à un match capital pour son maintien. Et Leicester l'a abordé de la meilleure des manières. Face au gros défi physique imposé par les hommes de Craig Shakespeare, les Reds semblaient un peu perdus en début de match. Les coéquipiers de Roberto Firmino multipliaient les maladresses devant le pressing et l'intensité des duels imposée par les Foxes. Mangés dans l'agressivité par les locaux, la première grosse occasion du match était à mettre au crédit de Jamie Vardy. A la 19e minute de jeu, l'attaquant anglais résistait à Joel Matip et butait, à bout portant sur Simon Mignolet.

Premier but de Vardy en Premier League depuis le 10 décembre

Mais moins de dix minutes plus tard, la sentence est tombée. Ce même Jamie Vardy, magnifiquement lancé en profondeur par Marc Albrighton ne s'est pas fait prier pour ajuster, du pied droit le gardien belge des Reds de Liverpool (1-0, 28e). Logiquement récompensé de leur gros début de match les Foxes ont ensuite continué à pousser, provoquant énormément d'erreurs techniques de la part des coéquipiers de James Milner. C'est ce dernier, sur une relance plein axe de la tête qui donnera, presque sur un plateau, le second but à Leicester. Drinkwater d'une volée splendide du pied droit venait tromper un Simon Mignolet impuissant (2-0, 38e). La juste récompense de l'engagement sans limite mis par les champions d'Angleterre en titre depuis le début de la partie. A la pause, les Foxes menaient 2-0 et Jurgen Klopp ne pouvait que constater les dégâts depuis son banc de touche.

Le retour des vestiaires semblait un peu plus tourner à l'avantage des Reds de Liverpool. Mieux rentrés dans cette seconde période, les hommes de Klopp ont mis encore un peu plus le pied sur le ballon. Les Foxes, très bien regroupés dans leur moitié de terrain, laissaient la possession à leur adversaire, profitant des contres pour se montrer dangereux. Et c'est sur un ballon très bien ressorti par Leicester que Vardy venait crucifier une seconde fois Simon Mignolet (3-0, 61e). De la tête, l'attaquant des Foxes reprenait un superbe centre de Fuchs, très en vue dans ce match. Après avoir passé sept matchs de championnat sans inscrire le moindre but, les joueurs de Leicester venaient d'en planter trois en une heure de jeu face à Liverpool.

La réduction du score de Philippe Coutinho quelques minutes plus tard ne changera rien (3-1, 68e). Malgré une domination territoriale et de possession jusqu'à la fin du match, les Reds ne sont jamais parvenus à véritablement croire à un retour dans ce match. Quelques situations chaudes en fin de match par Lucas Leiva de la tête (81e) ou encore Coutinho d'une frappe à ras terre (87e) n'ont même pas permis à Liverpool de réduire la marque.

Alors que ce match permet aux Foxes de sortir de la zone rouge, Liverpool voit dans cette défaite peut-être les rêves de podium s'envoler. Cinquième à trois points de Manchester City, troisième, les joueurs de Liverpool pourraient même voir United leur passer devant si les hommes de Mourinho remportent leur match en retard de cette 26ème journée de Premier League face à... Manchester City.