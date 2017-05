Liverpool : bientôt une tribune Kenny Dalglish à Anfield

Avec Liverpool, Dalglish, 66 ans, a remporté huit titres de champion d'Angleterre, trois Coupes d'Europe, deux Coupes d'Angleterre et cinq Coupes de la Ligue au cours d'une carrière de 13 ans en tant que joueur, et deux passages au poste de manager.

La tribune Kenny Dalglish sera officiellement ouverte lors d'une cérémonie cette année. Le nom de Dalglish "est synonyme de notre club, de notre stade et de la ville de Liverpool", a estimé le propriétaire principal du club, l'homme d'affaires américain John W. Henry, dans un communiqué. En plus de son rôle sur le terrain au cours de la période dorée de Liverpool dans les années 1970 et 1980, Dalglish est également très apprécié pour le soutien qu'il a apporté aux familles des 96 victimes de la tragédie de Hillsborough en 1989.

Le stade d'Anfield compte déjà deux grilles dédiées aux anciens entraîneurs Bill Shankly et Bob Paisley, mais aucune tribune ne porte actuellement le nom d'une personnalité.