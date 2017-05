Liverpool écrase West Ham et reste 3e à une journée de la fin

Liverpool s'est baladé. En déplacement sur la pelouse du stade de Londres, les joueurs de Jürgen Klopp se sont offert un festival (0-4) contre West Ham pour le compte de la 37e journée de Premier League. Emmenés par un Coutinho de gala (doublé et passe décisive), les Reds ont étouffé les Hammers, rarement dangereux, pour aller chercher un précieux succès dans la course à la Ligue des champions. Les voilà 3e, avec un point d'avance sur Manchester City mais aussi un match de plus.