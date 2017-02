Liverpool surpris par Hull City, Lukaku s'offre un quadruplé

Le revers d'Arsenal face à Chelsea avait laissé un boulevard à Liverpool pour monter sur le podium de Premier League. Mais les Reds n'en ont pas profité et ont concédé une défaite inattendue sur la pelouse d'Hull City, relégable (2-0). Klopp et ses joueurs pourraient même perdre leur quatrième place au profit de Manchester City qui joue dimanche face à Swansea. Romelu Lukaku a, lui, marché sur l'eau face à Bournemouth et inscrit un quadruplé pour Everton (6-3). A noter également le joli match de Sunderland à Crystal Palace (0-4), insuffisant cependant pour céder la dernière place de la Premier League à une autre équipe.

Liverpool n'y arrive pas. Avec une seule victoire lors de ses dix derniers matches toutes compétitions confondues, les hommes de Jürgen Klopp signent un début d'année 2017 pas loin d'être catastrophique. Le déplacement sur la pelouse d'Hull City, relégable, pouvait lui permettre de se relancer. Mais Alfred N'Diaye (45e) puis Oumar Niasse au bout d'un contre (84e) sont venus crucifier Simon Mignolet, pas exempt de tout reproche sur l'ouverture du score de ses adversaires. Cette défaite pourrait coûter cher aux Reds puisque juste derrière eux, Manchester City est à l'affût et pourrait les dépasser dès demain en cas de victoire contre Swansea.

Lukaku meilleur buteur de Premier League

Tout va bien, en revanche pour leurs rivaux historiques, Everton. Les Toffees ont pu s'appuyer sur un Romelu Lukaku phénoménal. Le Belge de 23 ans s'est tout simplement offert un quadruplé (1ere, 30e, 83e, 85e) contre Bournemouth (6-3). Avec ces quatre buts, il devient le meilleur buteur de Premier League avec 16 unités, juste devant Diego Costa. Pourtant largement devant après 30 minutes (3-0), les joueurs de Ronald Koeman se sont fait peur. Ils ont étouffé les velléités de révolte de Bournemouth dans une fin de rencontre spectaculaire (quatre buts après la 80e). Au classement, Everton est septième et tente de s'accrocher au wagon de tête.

Dans le reste des rencontres, à noter la pâle prestation de Crystal Palace. Sur sa propre pelouse, Palace a été balayé par Sunderland (0-4) qui n'avait plus gagné depuis le 17 décembre et reste, malgré cette belle victoire, dernier de Premier League. Mamadou Sakho, resté sur le banc, a assisté de loin au naufrage de ses nouveaux coéquipiers. Enfin, West Ham s'est relancé après son revers contre Manchester City mercredi (0-4). Les anciens coéquipiers de Dimitri Payet ont fait payer l'addition à Southampton (1-3).

Les résultats :

Hull City - Liverpool : 2-0

Everton - Bournemouth : 6-3

Crystal Palace - Sunderland : 0-4

Southampton - West Ham : 1-3

Watford - Burnley : 2-1

West Bromwich - Stoke City : 1-0