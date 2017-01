Makelele nommé entraîneur-adjoint à Swansea

Claude Makelele reprend du service. Libre depuis juin dernier et son départ de l'AS Monaco où il était directeur technique, l'ancien milieu international tricolore, 43 ans, a signé jusqu'à la fin de la saison avec un club actuellement 19e et avant-dernier du classement en championnat et donc relégable.

Makelele et Clement choisi mardi dernier comme entraîneur en provenance du Bayern Munich où il était l'adjoint de l'Italien Carlo Ancelotti- se connaissent bien. Le premier était sous les ordres du second à Chelsea lorsqu'il était encore joueur et que Clement faisait partie de l'équipe technique de José Mourinho, alors entraîneur des Blues, en 2007/08.

Makelele et Clement ont ensuite travaillé ensemble dans le staff du Paris SG, où ils étaient tous deux les adjoints d'Ancelotti en 2012/13. Makelele retrouve donc l'Angleterre, huit ans et demi après son départ de Chelsea, où il était alors joueur.