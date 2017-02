Malgré des offres pharaoniques venues de Chine, Rooney devrait rester à Manchester United

L'intérêt de la Chine pour Wayne Rooney n'est pas nouveau. Mais samedi dernier, le Daily Telegraph a mis le feu au poudre en suggérant que le meilleur buteur de l'Histoire des Red Devils pourrait rallier l'Empire du Milieu d'ici mardi prochain, date à laquelle le marché chinois ferme ses portes. Et devenir au passage le joueur le mieux payé au monde avec des émoluments frôlant les 40 millions d'euros par saison.

Mourinho entretient le suspense

Une probabilité qui a été renforcée par le discours de Jose Mourinho, mardi soir, en conférence de presse d'avant-match : "Je ne peux pas vous garantir que Rooney sera encore là la semaine prochaine, demandez-lui" a ainsi rétorqué le Portugais à l'heure d'évoquer l'avenir de son numéro 10, qu'il n'a titularisé qu'à huit reprises cette saison en Premier League. "La seule chose que je peux garantir, c'est que je ne pousserai jamais une légende de ce club vers la sortie. Donc demandez-lui s'il souhaite finir sa carrière ici ou s'il se voit partir. Je suis heureux de l'avoir, je ne veux pas qu'il parte." a poursuivi le Special One.

Les tabloïds s'enflamment...

Un discours hésitant qui a poussé plusieurs tabloïds, dont le Mirror et le Sun, à assurer à leur Une ce mercredi que Rooney allait bien filer en Chine d'ici le 28 février. Le premier tabloïd cité avance notamment que le vice-président exécutif de MU, Ed Woodward, a donné le feu vert à l'agent de Rooney pour négocier son départ en Chine, où le Guangzhou Evergrande de Luiz Felipe Scolari et le Beijing Guoan seraient les deux candidats à sa venue.

... mais Rooney devrait finir la saison à MU

Mais selon Sky Sports, un média anglais réputé plus fiable que les deux cités précédemment, Wayne Rooney ne devrait finalement pas rejoindre la Chine cet hiver et bien finir la saison à Old Trafford. Une version confirmée par le Daily Mail, qui précise toutefois que le joueur n'est pas content de sa situation à Manchester United et souhaite partir en fin de saison.

A 31 ans et après avoir tout gagné en Angleterre, l'ancien prodige d'Everton a en effet vu son temps de jeu décliner ces derniers mois à MU suite notamment à l'arrivée de Mourinho. Malgré un contrat courant jusqu'en 2018, la question de son avenir se reposera inéluctablement cet été. En plus de la Chine, la MLS et Everton lui feraient aussi les yeux doux.