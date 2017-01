Manchester City: 40 000 livres d'amende pour Bacary Sagna

Le défenseur français de Manchester City Bacary Sagna a été condamné à une amende de 40.000 livres (46.000 euros environ) pour avoir posté un message sur Instagram dans lequel il s'interroge sur l'impartialité de l'arbitre Lee Mason, a annoncé la Fédération anglaise, mardi.

Le défenseur latéral âgé de 33 ans a publié le 2 janvier une photo sur Instagram accompagnée de la légende "10 contre 12... mais on se bat et on gagne en équipe" après la victoire arrachée en infériorité numérique face à Burnley 12e du Championnat d'Angleterre, lors de la 20e journée.

Sagna a ensuite effacé la mention "10 contre 12" de son message, mais il n'a pas échappé à l'accusation de la FA, qui avait dénoncé la semaine dernière son "mauvais comportement".

Selon elle, la publication de ce message a mis en cause l'intégrité de l'arbitre et sous-entendu un comportement partial de sa part.