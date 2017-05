Manchester City fait un grand pas vers le Top 4 et la Ligue des champions, Arsenal garde espoir

Arsenal et Manchester City n’ont pas laissé passer l’opportunité. En matches en retard de la 34e journée, les Gunners se sont imposés (2-0) face à Sunderland tandis que les Citizens se sont défaits (3-1) de West Bromwich Albion, pour la dernière de Pablo Zabaleta à l'Etihad Stadium. Avec ce succès, Arsenal recolle à un point de Liverpool, dépassé par City et désormais quatrième. A une journée du terme, Citizens, Reds et Gunners se tiennent en trois points. Rien n’est joué, même si City est désormais en ballottage très favorable dans la course à la Ligue des champions.

