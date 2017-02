Gabriel Jesus souffre d’une fracture et va manquer à City pour plusieurs semaines

Coup dur pour Gabriel Jesus et les Citizens. En feu depuis son arrivée à City cet hiver, l'attaquant brésilien de 19 ans s'est blessé ce lundi soir à Bournemouth, en clôture de la 25e journée de Premier League. Encore préféré à Sergio Agüero, Gabriel Jesus est sorti après 15 minutes de jeu face aux Cherries et a été remplacé par le Kun.

Dans un communiqué, les Skyblues ont confirmé que leur pépite souffrait d'une fracture du métatarse du pied droit et qu'elle devrait passer dans les prochains jours des examens complémentaires pour déterminer la durée de son indisponibilité.

Gabriel Jesus devrait être forfait face à Monaco

Du côté de la presse anglaise, on table déjà sur une absence minimum de huit semaines pour l'homme aux trois buts et aux deux passes décisives depuis son arrivée hivernale en Angleterre. "On va juste prier pour que ce ne soit pas grave" espérait lundi soir Pep Guardiola. Visiblement, il n'a pas été entendu mais pourra se consoler avec Sergio Agüero, qu'il avait envoyé sur le banc depuis trois matches suite à l'éclosion justement de Gabriel Jesus.

Si la durée de l'indisponibilité de l'ancien buteur de Palmeiras venait à se confirmer, ce dernier devrait donc manquer les deux rencontres de Ligue des Champions face à l'AS Monaco, programmées pour le 21 février et le 15 mars. Quand le malheur des uns fait le bonheur des autres.