Manchester City l'emporte à Bournemouth (0-2) et remonte à la 2e place

Chelsea a un nouveau dauphin ! Tottenham avait entrouvert la porte en chutant à Liverpool, Manchester City est entré et s'installe dans le fauteuil. La formation de Pep Guardiola n'a pas été brillante à Bournemouth mais elle repart avec ce qu'elle était venue chercher, un succès.

Le dernier match à l'extérieur de Manchester City avait livré un festival, c'était sur la pelouse de West Ham et les Citizens avaient passé quatre buts aux désormais ex-coéquipiers de Dimitri Payet. Sans un De Bruyne étrangement maladroit à la deuxième minute de jeu, le scénario aurait pu prendre le même chemin. Cette occasion manquée, les hommes de Guardiola ne parvenaient pas à mettre en place leur jeu et allaient perdre Gabriel Jesus sur blessure au quart d'heure de jeu. La sortie de l'homme providentiel de Manchester City ces dernières semaines et celle de Francis, le capitaine de Bournemouth, quelques minutes plus tard (22e) étaient les seules animations dans une première moitié de première période bien triste. La première occasion était néanmoins pour Bournemouth mais Caballero avait anticipé le crochet intérieur de King (19e) venu le défier en un contre un.

Sterling chanceux, King malheureux

Malheureux sur une frappe déviée qui venait frapper le poteau (26e), Sterling se vengeait immédiatement en poussant dans le but vide un centre de David Silva prolongé par un défenseur (29e). Comme souvent, Sterling est en réussite face à Bournemouth. La réussite, les locaux ne l'ont pas. Une minute seulement après l'ouverture du score, King pensait égaliser mais se voyait signifier une position de hors-jeu inexistante !

Sans doute vexé par cette injustice, Bournemouth attaquait la seconde période le couteau entre les dents. Trop brouillonnes les multiples offensives dans les cinq premières minutes ne donnaient cependant rien. En équipe expérimentée et sûre d'elle, Manchester City laissait passer l'orage et reprenait peu à peu le dessus sans éteindre les espoirs adverses. Le but, finalement attribué à Mings contre son camp sous la pression d'Agüero sur un centre parfait de Sterling, mettait néanmoins les Citizens à l'abri (69e).

Monaco et le derby dans le viseur

Une soirée, si elle n'a pas été enthousiasmante, tranquille pour Pep Guardiola, avec néanmoins une ombre au tableau : la perte de Gabriel Jesus. Le technicien espagnol va pouvoir désormais se tourner vers une semaine prochaine cruciale pour Manchester City qui affrontera Monaco en huitièmes de finale de Ligue des Champions puis Manchester United en Premier League en l'espace de quelques jours.