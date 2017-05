Manchester City officialise les départs de Clichy et Navas

La vague de départs était attendue à Manchester City. Elle a véritablement débuté ce jeudi. Le club mancunien a d'abord annoncé que Gaël Clichy allait quitter le club. Le latéral gauche français, arrivé d'Arsenal en 2011, arrive au bout de son contrat avec les Citizens et ne sera pas conservé. "Gagner quatre trophées majeurs et aider le club à s'établir comme l'un des meilleurs d'Angleterre a été une aventure incroyable, à laquelle je suis fier d'avoir participé. C'est fantastique de voir où en est le club aujourd'hui", a commenté l'international français (20 sélections), sacré champion d'Angleterre en 2012 et 2014.

Peu après, Manchester City a annoncé le départ de son ailier Jesus Navas, également arrivé au bout de son engagement avec le club mancunien. Agé de 31 ans, comme Clichy, l'international espagnol (35 sélections) avait posé ses valises à Manchester en 2013 après avoir fait toute sa carrière au FC Séville. "C'était un plaisir de travailler avec lui, a déclaré le directeur sportif Aitor Begiristain. Son travail, son dévouement, son professionnalisme et son envie de gagner étaient visibles chaque jour."

La grande lessive mancunienne n'est vraisemblablement pas terminée. Si les départs de Willy Caballero, Pablo Zabaleta, Gaël Clichy et Jesus Navas ont été officialisés, d'autres pourraient suivre parmi les joueurs en fin de contrat de l'effectif de Josep Guardiola. Bacary Sagna en fait notamment partie. Yaya Touré aussi. Tous ces joueurs seront libres au 30 juin et ne coûteront donc pas le moindre euro en indemnité de transfert. Si West Ham semble avoir déjà mis la main sur Zabaleta, les autres cherchent encore un point de chute. A bon entendeur…