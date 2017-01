Manchester City s'est fait punir par le réalisme d'Everton

C'est une nouvelle désillusion pour Manchester City et Pep Guardiola. Sur la pelouse d'Everton (4-0), les Citizens ont concédé leur cinquième défaite de la saison en Premier League. Après 21 journées, ils restent à la cinquième place et se retrouvent à 10 points de Chelsea, le leader. Les six victoires consécutives pour débuter la saison semblent bien loin. L'apprentissage de la Premier League n'est pas si facile pour Guardiola, qui enregistre sa plus lourde défaite en championnat depuis le début de sa carrière d'entraîneur.

Ce dimanche, Manchester City a payé cash le réalisme d'Everton. Les Toffees ont marqué sur leurs deux premiers tirs de la rencontre. Toujours aussi efficace à domicile, Romelu Lukaku en a ainsi profité pour inscrire son 12e but de la saison en championnat en ouvrant le score (1-0, 34e). Passeur décisif sur le premier but, Kevin Mirallas a ensuite doublé la mise au retour des vestiaires (2-0, 47e). Avant de voir Tom Davies (3-0, 79e) sur une nouvelle contre-attaque éclaire puis Ademola Lookman (4-0, 90e+4) enfoncer le clou.

Six tirs, quatre cadrés, quatre buts. Ce réalisme a permis à Everton de signer l'opération parfaite pour s'offrir sa troisième victoire sur les quatre derniers matches. Les Toffees, qui ont vu Morgan Schneiderlin signer sa première apparition à la 65e, confortent ainsi leur septième place. Pour Manchester City, c'est un nouveau coup dur. Largement dominateur dans le jeu, les protégés de Pep Guardiola ont mis les pieds sur le ballon mais ont manqué de tranchant dans la zone de vérité. Ils ont en plus laissé beaucoup trop d'espace à la perte de balle, ce qui a fait le bonheur d'Everton.