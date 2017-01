Manchester City s'offre Burnley (2-1), Liverpool tenu en échec par Sunderland (2-2)

Manchester City en a bien bavé, mais a fini par se défaire du piège tendu par Burnley (2-1). Sous pression après une défaite à Liverpool qui l’a laissée à dix points du leader, Chelsea, l’équipe de Pep Guardiola a dû cravacher pour battre le promu en jouant plus d’une heure à dix contre onze après l’expulsion de Fernandinho (32e). Gaël Clichy a débloqué la situation à l’heure de jeu (58e) et Sergio Agüero a doublé la mise (62e) tandis que Ben Mee a réduit l’écart pour les Clarets (70e). Grâce à ce succès dans la douleur, les Citizens montent provisoirement sur le podium.

Le pied droit de Clichy a sorti Manchester City de l’impasse

Cela commence à être une constante cette saison : Fernandinho, pourtant homme de base du système Guardiola, prend un abonnement aux cartons rouges. Pour la troisième fois lors de ses six derniers matchs avec City, le Brésilien a été exclu. Un peu sévèrement certes, mais son équipe, déjà pas très sûre d’elle, a dû se débrouiller sans lui. Au pied du mur, elle a été arracher les trois points en seconde période après n’avoir cadré qu’un seul tir avant la pause. C’est d’ailleurs dans le deuxième acte que l’Etihad a pu voir un vrai match de Premier League, après avoir assisté à quarante-cinq première minutes bien ternes.

Conscient que sa formation ne tournait pas rond, Guardiola a effectué deux changements salvateurs à la pause avec les entrées en jeu de Silva et Agüero. Ce dernier, de retour de blessure, a inscrit le deuxième but de son équipe dans un trou de souris, son onzième cette saison mais surtout son premier depuis…le match aller à Burnley. Une réalisation qui faisait suite l’ouverture du score de Gaël Clichy, sur une frappe improbable mais victorieuse du pied droit. Un cadeau de la providence pour City puisque le Français n’avait jusqu’alors marqué que deux fois en 310 rencontres de Premier League. Solidaires après la réduction de l’écart de Ben Mee, validée par la goal line technology (70e), les Mancuniens ont tenu le choc malgré plusieurs frayeurs en fin de partie et une ultime parade de Bravo dans les arrêts de jeu (90e+1). Suffisant pour obtenir une victoire au courage contre un promu mais clairement pas pour dissiper les interrogations qui entourent l’équipe de Pep Guardiola.

Fernandinho expulsé face à Burnley - janvier 2017AFP

Cruel scénario pour Liverpool

Chelsea peut avoir le sourire. Sans même jouer, les Blues ont fait ce lundi une belle opération. Leur dauphin, Liverpool, n'a pu faire mieux qu'un triste match nul sur la pelouse de Sunderland (2-2), relégable depuis le début de la saison. C'est une cruelle désillusion pour les Reds, qui s'étaient défaits de Manchester City il y a deux jours (1-0) et ont mené à deux reprises contre les Black Cats.

Mais une somme d'erreurs individuelles a coûté la victoire aux joueurs de Jürgen Klopp, qui fêtait sa 50e en Premier League. Les pensionnaires d'Anfield ont donné un penalty par période à leurs adversaires. Des occasions à chaque fois converties par Jermain Defoe (1-1,25e puis 2-2, 84e). Sur le plan offensif, Liverpool a largement dominé la partie mais a buté sur un très bon Vito Mannone. Daniel Sturridge (0-1, 20e) sur une tête pleine d'opportunisme et Sadio Mané à la réception d'un corner dévié par Papy Djilobodji (1-2, 72e) ont tout de même su tromper le portier italien.

En cas de succès mercredi à Tottenham, Antonio Conte et les siens pourraient compter huit points d'avance en tête du championnat. Un matelas qui serait déjà très confortable…

Anthony TALLIEU et Pierre-Alexandre CONTE