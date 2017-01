Manchester City - Tottenham : Pendant que Guardiola piétine, Pochettino, lui, a su s’adapter

Quoi qu'il se passe ce samedi lors de Manchester City-Tottenham, Pep Guardiola ne changera pas d’avis. Le technicien espagnol est un grand fan de Mauricio Pochettino. "Je ne pense pas qu'il (Pochettino) soit l'un des meilleurs entraîneurs en Angleterre, je pense qu'il est l'un des meilleurs dans le monde." Guardiola n'est pas un original. Toute la Premier League est aux pieds de Pochettino, devenu l'une des références du moment.

Depuis 2014, l’ancien défenseur du PSG n'a cessé de faire progresser Tottenham jusqu'à faire des Spurs l'un des concurrents les plus sérieux de Chelsea, dont ils sont le dauphin, dans la course au titre de champion d’Angleterre cette saison. "Si je voulais devenir entraîneur, je regarderais Tottenham et je dirais : ‘Je veux vraiment jouer de cette façon.’"

Guardiola et Pochettino lors de Tottenham-Manchester CityAFP

" Le championnat anglais est totalement différent "

Le compliment est une nouvelle fois signé Pep Guardiola, en septembre dernier. Quelques mois plus tard, quand le technicien espagnol de Manchester City a du mal à s'adapter à la Premier League, après des premiers mois pourtant tonitruants (six victoires lors des six premières journées), son compatriote de Tottenham est en pleine hype. Il faut dire qu'en quatre ans, il a su s'adapter aux exigences de l'Angleterre.

Début janvier, il s'est permis de donner un conseil à Pep Guardiola : "Quand on arrive dans un nouvel endroit, ce n’est jamais simple et le championnat anglais est totalement différent. Tant qu’on n’y est pas, on ne réalise pas à quel point il est difficile", a-t-il analysé. "Si on arrive ici et que l’on n’est pas assez humble, qu’on ne travaille pas assez dur, on sera déçu. Guardiola est l’un des meilleurs entraîneurs du monde et c’est normal qu’il ait besoin de temps pour mettre en place ses idées." L'ancien cerveau du Barça et du Bayern ne veut pas rogner un seul centimètre sur ses principes de jeu. Il préfère mourir avec ses idées plutôt que de dévier de sa ligne de conduite.

Guardiola et Pochettino lors de Tottenham-Manchester CityAFP

Guardiola : "J'aime regarder Tottenham"

Pochettino, lui, s'est peu à peu adapté. De son mentor, Marcelo Bielsa, qui a lancé sa carrière chez les Newell's Old Boys, il a gardé le mouvement perpétuel et la place primordiale accordée à la condition physique. Mais il a travaillé sa singularité pour mieux s'adapter à son environnement. Pochettino a notamment installé la défense à quatre quand Bielsa est un adepte d’une arrière-garde à trois.

Ce qui le distingue, c'est le pressing haut et sans relâche qu'il travaille lors d'entraînements aux très lourdes charges de travail. "J'aime regarder Tottenham, la façon dont l’équipe joue maintenant et depuis l'année dernière", se réjouissait Pep Guardiola au début de saison. "Il a fait un travail incroyable. Ils sont si agressifs." Pochettino a redéfini son style en Premier League et mené les Spurs à des hauteurs qu'ils n'avaient plus connus depuis des dizaines d'années. Un parcours qui pourrait inspirer un certain Pep Guardiola.