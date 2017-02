Manchester United enterre un peu plus Leicester (0-3) et recolle au Top 5

Manchester United n'a pas manqué l'occasion. Après les défaites d'Arsenal et Liverpool samedi, les Red Devils avaient une chance de se rapprocher du Top 5, et même du quatuor de tête, qualificatif pour la prochaine Ligue des champions. A Leicester, les hommes de José Mourinho n'ont pas tremblé (0-3). Ils ont dominé un champion en titre inoffensif grâce à des buts de Mkhitaryan, Ibrahimovic et Mata. Toujours 6e, United ne compte plus que deux points de retard sur Arsenal, 4e, et cinq sur Tottenham, 2e. Leicester, 16e, n'a de son côté qu'une unité d'avance sur Hull, premier relégable.

Plus d'infos à venir...