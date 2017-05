Manchester United prolonge (encore) Antonio Valencia

Auteur d'une grosse saison à Manchester United, Antonio Valencia (31 ans) a été récompensé par la signature d'un nouveau contrat jusqu'en juin 2019, avec une troisième saison supplémentaire en option.

En janvier dernier, le club mancunien avait activé une option dans le contrat de son international équatorien, qui expirait en juin 2017, garantissant sa présence jusqu'en 2018. L'histoire d'amour initiée en 2009 va finalement durer un peu plus. Pour le plus grand plaisir de Jose Mourinho : "Ce n'est un secret pour personne que je suis un grand admirateur d'Antonio depuis longtremps. Je savais que c'était un joueur fantastique et il ne m'a pas déçu sur ce point (...) Je suis ravi qu'il ait prolongé", a réagi l'entraîneur portugais sur le site des Red Devils.