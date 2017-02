Manchester United réalise un chiffre d'affaires record à l'automne

Manchester United a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires record lors du quatrième trimestre 2016, en dépit de sa non qualification pour la lucrative Ligue des Champions. Entre le 1er octobre et le 31 décembre 2016, son chiffre d'affaires a bondi de 18% à 157,9 millions de livres (185 millions d'euros) par rapport au même trimestre de l'an passé.

Il a été dopé par une légère hausse de ses revenus commerciaux (sponsors, maillots, produits dérivés), mais surtout par un bond des droits de diffusion télévisés avec l'entrée en vigueur d'un nouvel accord au sein de la Premier League et une nette progression de ses recettes de billetterie.

Le bénéfice brut d'exploitation du club a augmenté de 23% à 69 millions de livres (81 millions d'euros), mais son bénéfice net s'est effrité de 5,9% à 17,5 millions de livres (20,5 millions d'euros) à cause de pertes sur le marché des changes sur fond de dépréciation de la livre sterling. "Nous restons en route pour établir un nouveau record de chiffre d'affaires pour cette année", s'est félicité le vice-président exécutif du club, Ed Woodward, dans un communiqué. MU vise un revenu total compris entre 530 et 540 millions de livres pour la saison 2016-2017.

Manchester United's Portuguese manager Jose MourinhoAFP

Manchester United confirme son statut de club le plus riche du monde

Le mois dernier, le cabinet d'analystes Deloitte a classé Manchester United en tête de son classement annuel des clubs les plus riches du monde pour la première fois depuis 2005. Pour la saison 2015-2016, le club anglais a cumulé l'équivalent de 689 millions d'euros de revenus, détrônant le Real Madrid, qui confisquait la première place du classement depuis onze ans.

Manchester United a vu dans cette prospérité le signe de sa forte popularité, qui tient malgré son absence de la C1. Le club occupe la sixième place de la Premier League depuis novembre, mais est revenu récemment à deux points des places qualificatives pour la C1. Qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue le 26 février, MU est aussi encore en lice en Coupe d'Angleterre et en Europa League, où Manchester United affrontera Saint-Etienne en seizièmes de finale les 16 et 23 février.

Lors d'une conférence pour les investisseurs, M. Woodward a prévenu que l'activité du club sur le marché des transferts serait prochainement plus "stable" que lors des dernières saisons. L'entraîneur José Mourinho "est content" de son équipe. On comprend pourquoi.