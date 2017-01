Manchester United s'impose à West Ham (0-2) et recolle à Tottenham

Manchester United ne s'arrête plus. Vainqueurs (0-2) de West Ham au stade olympique de Londres, les Red Devils ont enchaîné un sixième succès consécutif en Premier League. Bien aidés par les décisions arbitrales et par l'excellent coaching de José Mourinho, les coéquipiers de Paul Pogba ont fait la différence en seconde période face des Hammers réduits à dix dès la 15e minute à la suite de l'expulsion de Feghouli. Avec cette victoire, Manchester United revient ainsi à égalité de points (mais un match en plus) avec Tottenham, à une longueur du quatrième, Arsenal.

West Ham pourra en vouloir à Mike Dean et à ses assistants. En deux décisions, les arbitres de la rencontre ont fait très mal aux Hammers. Le carton rouge sorti à l'encontre de Sofiane Feghouli (15e) au terme d'un premier quart d'heure favorable aux hommes de Slaven Bilic était aussi sévère que terrible pour l'Algérien, titulaire pour la première fois de la saison en Premier League. Certes, il s'était jeté en avant avec virulence, mais pas moins que Jones, qui eut cependant le "vice" de se rouler par terre, poussant Mike Dean à voir rouge. Et, comme si cela ne suffisait pas de jouer 75 minutes en infériorité numérique, les Hammers ont vu Ibrahimovic inscrire le but du break alors qu'il était clairement en position de hors-jeu (78e, 0-2). De quoi définitivement tué les espoirs de West Ham.

Lanzini a tout tenté mais Mourinho a vu juste

Jusque-là, les Hammers étaient loin d'avoir renoncés. Malgré un Dimitri Payet éteint et incapable de porter les siens comme il en a l'habitude, les joueurs de Slaven Bilic ont longtemps gêné les Mancuniens. Notamment Manuel Lanzini. L'Argentin, repositionné en pointe après l'expulsion de Feghouli, s'est montré très actif, multipliant les dribbles, les appels et se montrant présent partout sur le terrain, que ce soit dans la création ou à la finition. Malheureusement pour lui et West Ham, De Gea était en forme. Le gardien espagnol s'est parfaitement détendu sur deux frappes lointaines de Lanzini (10e, 44e) avant de bien sortir aux devants d'Antonio, lancé en profondeur par… le même Lanzini (59e). Sans le savoir, les Hammers avaient laissé passer leur chance.

Franchement inquiétants en première période, incapables d'apporter le danger à l'exception d'une situation invraisemblable où Valencia, à trois mètres du but, a vu Randolph sortir sa frappe d'un superbe réflexe avant que le ballon rebondisse sur un défenseur puis le poteau et revienne dans les bras de l'Irlandais (35e), Manchester devait faire mieux après la pause. Du moins, au goût de José Mourinho, qui choisit de faire rentrer Mata (46e) puis Rashford pour apporter de la vitesse et de la qualité dans les dribbles (58e). Et, trois minutes après, c'est Rashford qui servit Mata pour l'ouverture du score (61e, 0-1). Un but qui a libéré les Mancuniens et notamment Pogba, discret jusque-là. Mais si le Français (67e, 74e) et Rashford manquèrent le but du break, Ibrahimovic n'est lui pas passé à côté. Avec un coup de pouce de l'arbitre. Peu importe pour José Mourinho qui voit son équipe revenir provisoirement à un point de la Ligue des champions et d'Arsenal, qui jouera ce mardi.