Mané fait tomber Tottenham et relance Liverpool

L’attente fut très longue mais la délivrance est enfin là pour les Reds. Privés de succès en championnat depuis le début de l’année 2017 et même sérieusement malmenés ces derniers temps, les joueurs de Liverpool ont renoué avec le succès en dominant logiquement Tottenham ce samedi grâce à un doublé de l’intenable Sadio Mané (16e et 18e). Pour des Spurs dépassés, c’est une première défaite en 2017 et un sérieux coup d’arrêt dans la course au titre. Chelsea pourrait compter douze points d’avance en cas de succès à Burnley dimanche. Liverpool grimpe à la quatrième place.

Les joueurs de Jürgen Klopp étaient affamés dans ce choc sur la pelouse d’Anfield. Ils ont démarré le match pied au plancher et se sont rués sur le but de Lloris grâce à un trio offensif intenable. La défense de Tottenham, la meilleure du Royaume au coup d’envoi, a explosé devant les assauts de Firmino, Coutinho (13e) et surtout Mané. Lancé seul dans l’axe du camp adverse, le Sénégalais a pris de vitesse ses adversaires et est allé trouver la lucarne de Lloris pour ouvrir le score (1-0, 16e).

Des Spurs impuissants

Le gardien français a tout juste eu le temps de réaliser ce qui lui arrivait. Mané et les siens sont revenus très vite à la charge dans ce début de match fou et, après une parade du portier et un tir contré par les défenseurs, le ballon est arrivé sur l’inarrêtable Mané qui l’a envoyé sous la barre (2-0, 18e). Formé à Metz, l’international sénégalais de 24 ans en est désormais à onze réalisations en Premier League cette saison. Il a aussi délivré quatre passes décisives.

Les occasions franches se sont encore succédé de part et d’autre dans une première période sans aucun temps mort. Encore largement sollicité, Lloris a fait ce qu’il pouvait pour éviter une rapide déroute (32e, 37e) pendant que Mignolet faisait ce qu’il fallait pour protéger ses filets (26e). Même si les Reds sont restés percutants devant en seconde période, ils ont doucement relâché la pression sur des Londoniens incapables de revenir au score. Kane, Alli ou Erikssen n’ont rien pu faire si ce n’est prendre des cartons jaunes plein de frustration. Ils ont peut-être dit adieu au titre avec cette nouvelle visite ratée à Anfield.