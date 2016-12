Martial et Pogba sauvent Manchester United contre Middlesbrough (2-1)

José Mourinho peut pousser un énorme ouf de soulagement. Le coach portugais peut également remercier ses deux Frenchies, Anthony Martial et Paul Pogba. Grâce aux Français, buteurs tous les deux ce samedi, Manchester United s’est sorti d’un beau pétrin en renversant Middlesbrough (2-1) en toute fin de match à Old Trafford, lors de la 19e journée. Et en deux minutes. Avec une 5e victoire consécutive en Premier League, les Mancuniens restent sixièmes mais reviennent à hauteur de Tottenham, qui jouera à Watford dimanche (14h30).

Depuis quelques semaines, Zlatan Ibrahimovic tirait Manchester United vers le haut (huit buts inscrits sur les quinze derniers de son équipe). Avec cinquante buts marqués en 2016, le Suédois manque la possibilité de rejoindre, voire de dépasser l'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi (51 buts), meilleur buteur dans un grand championnat sur l'année civile 2016.

Malchanceux face à un gardien de Middlesbrough, Victor Valdes, bien inspiré, Ibrahimovic a toutefois plus apporté dans le jeu à ses coéquipiers que d'habitude, en vampirisant moins le ballon. Le score étroit ne reflète pas l'excellente qualité de jeu de Manchester United, qui a tiré 32 fois au but. Car contre Middlesbrough, c'est l'ensemble du collectif, ses Français Anthony Martial et Paul Pogba, tous deux buteurs, en tête, qui a brillé et permis aux Red Devils de remporter leur sixième victoire de rang et de signer leur douzième match sans défaite, toutes compétitions confondues.