Mauvaise nouvelle pour le PSG, Alexis Sanchez aurait un faible pour le Bayern Munich

Buteur face à Southampton mercredi soir, en match en retard de la 26e journée de Premier League, Alexis Sanchez a guidé les Gunners vers un succès précieux (2-0) dans la course au "Big Four". Et confirmé définitivement son statut de taulier et meilleur buteur du club londonien, avec désormais 20 réalisations en championnat cette saison. Mais comme vous le savez depuis plusieurs semaines maintenant, l'avenir du Chilien pourrait s'écrire ailleurs qu'à Arsenal.

En fin de contrat en juin 2018, l'attaquant sud-américain de 28 ans n'a toujours pas prolongé et pourrait partir cet été. Même s'il n'a jamais publiquement fait part de son désir de s'en aller, il a envoyé plusieurs messages subliminaux en ce sens, comme dimanche dernier au micro de Sky Sports : "Pour moi, ce n'est pas une bonne saison parce que je suis venu à Arsenal pour gagner des titres, a-t-il confié. Et je suis déçu que nous ne soyons pas en position de remporter quoi que ce soit. Pour qu'un grand joueur soit vraiment un grand joueur, il doit remporter la Ligue des champions et des titres nationaux." Encore en lice pour une victoire en FA Cup, Arsenal peut aussi espérer se qualifier pour les barrages de la prochaine Ligue des champions, mais semble à des années lumières de pouvoir espérer remporter rapidement ce titre. Constat qui vaut aussi pour la Premier League.

Sanchez donnerait sa préférence au Bayern Munich

Le PSG, Chelsea, Manchester City ou encore le Bayern Munich souhaiteraient ainsi profiter de la frustration d'Alexis Sanchez, le club francilien faisant même du Chilien sa priorité offensive selon la presse sportive française, devant Pierre-Emerick Aubameyang. Mais à en croire Le Parisien du jour, "el Niño Maravilla" a une préférence en cas de départ d'Arsenal, et il ne s'agit ni du PSG, ni de Chelsea (contrairement à ce que certains médias anglais annonçaient), mais bien du Bayern Munich de son compatriote Arturo Vidal, avec qui il partage d'ailleurs le même agent. Manchester City et le PSG, dans l'ordre, complèteraient le trio préférentiel du joueur.

La semaine passée, la presse allemande évoquait d'ailleurs l'intérêt grandissant du club bavarois pour Sanchez, mettant notamment en avant sa capacité à jouer sur un côté tout en offrant une vraie alternative à Lewandowski en pointe. Si Arsène Wenger répète qu'Alexis Sanchez veut et va rester à Arsenal (en même temps, il ne va pas dire le contraire), un départ estival est plus que jamais d'actualité. Pour Le Parisien, ce transfert pourrait se situer autour de 40 millions d'euros, ce qui est beaucoup pour un joueur en fin de contrat en 2018, mais finalement assez logique vu la concurrence sur le dossier. Si le PSG semble donc avoir un temps de retard sur le Bayern, il peut aussi espérer empocher la mise en offrant plus d'argent à Arsenal. Loin d'être gagné, mais pas encore tout à fait perdu...