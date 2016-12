Même sans affiche majeure, tous les ingrédients sont réunis pour un Boxing Day enflammé

Le bon sens populaire l'a établi depuis longtemps : on ne gagne pas la Premier League pendant les fêtes de fin d'année mais les points abandonnés entre Noël et jour de l'An peuvent revenir hanter les esprits chagrins à la fin de la saison. En ce 26 décembre, les équipes anglaises mobilisées au lendemain de Noël en sont les premières conscientes. Et si la Football Association n'a réservé aucun choc majeur pour accompagner le repos de supporters repus de dinde, les matches de lundi (et même mardi, et mercredi, avant de remettre le couvert le 31) présentent des enjeux lourds et ouvrent la voie à quelques moments de grâce ou de folie.

Sur le papier et sur un plan purement comptable, les regards peuvent se tourner vers Chelsea. Contre Bournemouth, les Blues ont bien l'occasion d'avancer un peu plus vers un titre de champion. Les hommes d'Antonio Conte ont pour eux un développement collectif exceptionnel (11 victoires d'affilée en championnat), des temps de passage extrêmement séduisants (ils ont été sacrés champions lors des 4 saisons où ils menaient la PL à Noël) et un calendrier favorable, qui leur ménage plus de repos que pour n'importe quelle autre équipe à cette période.

Une journée où toutes les folies sont possibles

Une victoire sur Bournemouth (10e) est évidemment à portée des Blues, même privés de N'Golo Kanté et Diego Costa (suspendus). Liverpool, qui devra attendre mardi pour affronter Stoke City, se retrouverait à 9 points. Manchester City, en déplacement à Hull City pour le premier Boxing Day de Pep Guardiola (18h15), connaîtra également le résultat du leader peu contesté de la Premier League. À 16h, Arsenal jouera en aveugle mais avec de toute façon l'obligation de relancer la machine, contre West Brom, après deux revers consécutifs.

Vidéo - Pas de Costa, ni de Kanté ? Pas d'inquiétudes pour Conte et Chelsea 01:09

Si tout semble sourire à Chelsea, l'histoire rappelle également que la seule et unique visite de Bournemouth à Stamford Bridge s'est soldée par un revers pour les Blues de José Mourinho, en décembre dernier. Si la Premier League est souvent louée pour la folie qui peut s'en emparer, bousculant les hiérarchies établies, c'est encore plus vrai en cette période de fêtes. Gueule de bois, digestion difficile, démobilisation... les limites du possible s'étendent au lendemain de Noël, lors d'une journée historiquement prolifique en buts et en surprises. Au hasard, l'an dernier, Arsenal s'était ainsi noyé à Southampton (4-0) quand Stoke se payait Manchester United (2-0).

Moyes et Big Sam, les drôles de retour

De tels augures peuvent faire rêver David Moyes, prêt à jouer un mauvais tour au Manchester United de José Mourinho. L'éphémère successeur d'Alex Ferguson à Old Trafford a d'autres préoccupations avec Sunderland, 18e. Mais pour son retour au Théâtre des rêves, l'Écossais limogé en 2014 a quelques comptes à régler. "Manchester était un club avec des grandes traditions, ils avaient tendance à choisir des managers britanniques. Cette tradition n'existe plus", a-t-il déjà lâché. Un succès des Black Cats couperait l'élan des Red Devils, qui restent sur trois succès d'affilée pour pointer au sixième rang.

Une victoire sur le Mou permettrait également à Moyes de préserver un meilleur bilan que celui du Portugais à la tête des Red Devils : 50% de victoires en Premier League pour l'Écossais, 44% pour Mourinho en cas de défaite. Cela reste bien mieux que Sam Allardyce (31%). Big Sam n'en sera pas moins l'une des attractions de ce Boxing Day, de retour sur un banc de Premier League, celui de Crystal Palace, trois mois après son départ humiliant de la sélection anglaise. Il ouvrira le bal avec un déplacement à Watford en lever de rideau.