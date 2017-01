Mené 3-0, Arsenal arrache le nul à Bournemouth

L'honneur des Gunners est à peu près sauf. Leurs ambitions sur les sommets de la Premier League n'en ont pas moins pris un coup, mardi soir, après le nul concédé par Arsenal sur la pelouse de Bournemouth (3-3). Menés 3-0 à l'heure de jeu, les hommes d'Arsène Wenger ont arraché le nul en fin de match grâce notamment à un Olivier Giroud décisif sur les trois buts des Londoniens et auteur du coup de tête égalisateur dans le temps additionnel.

Au coup de sifflet final, Eddie Howe, le jeune coach de Bournemouth, avait le visage de celui qui avait vécu une terrible injustice et on peut facilement le comprendre. Michael Oliver, l’arbitre de la rencontre, lui a un peu enlevé la première victoire de l’histoire de son club contre Arsenal. Une première fois en refusant un but à Callum Wilson pour une faute de main sévère (56e), puis en excluant son capitaine Simon Francis (83e), auteur d’un tacle comme en regorge la Premier League. C’était beaucoup pour un promu qui n’a pas les moyens de son adversaire, qui était privé de son maître à jouer Jack Wilshere, prêté par Arsenal, et qui a dû terminer le temps réglementaire et les six minutes d’arrêts de jeu à dix.

Deux passes décisives et un but pour Giroud

Les Gunners peuvent eux se réjouir d’être revenu du diable Vauvert, après une première période sans la moindre frappe cadrée. Ce fut d’ailleurs le cas jusqu’à vingt minutes de la fin et l’ouverture du score d’Alexis Sanchez (70e), auteur d’un coup de casque victorieux à la réception d’un ballon prolongé de la tête par Olivier Giroud. Toujours sur son nuage après son but exceptionnel contre Crystal Palace, le Français a délivré un second caviar à l’Espagnol Lucas Pérez, dont la reprise du gauche (75e) ne sera pas loin, elle non plus, de figurer parmi les candidats au but de l’année.

Giroud, Giroud et encore Giroud pour venir briser de la tête les efforts des Cherries dans les arrêts de jeu (90e+2). Bien cruel pour une équipe qui a quand même tenté de récupérer les trois points, Arter trouvant les poings de Cech sur la route de sa frappe de près (90e+4). Le nul n’arrange pas vraiment les affaires d’Arsenal, qui reste au pied du podium et compte huit points de retard sur Chelsea avec un match un plus. Mais les hommes d’Arsène Wenger ne pourront pas vraiment se plaindre vu le scenario du match.