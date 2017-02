Mercato : Guardiola n'a pas oublié Dani Alves (Juventus) et pense à le faire venir à Manchester City

En voilà un qui n'a pas oublié les fameuses performances de Dani Alves avec le FC Barcelone. Le latéral droit brésilien s'était plaint du manque de considération des dirigeants catalans avant de rejoindre la Juventus l'été dernier mais son ancien coach Pep Guardiola, lui, reste un de ses grands fans. D'après Sportmediaset, le manager de Manchester City songe même sérieusement à recruter le Turinois de 33 ans au prochain mercato et aurait déjà pris contact avec le joueur et les dirigeants turinois.

Il faut dire que les Citizens connaissent des soucis en défense et notamment sur les côtés où le pointilleux Guardiola exige des latéraux très à l'aise techniquement. Le coach mancunien ne semble pas totalement convaincu par les joueurs dont il dispose et hésite par exemple entre le Français Bacary Sagna et l'Argentin Pablo Zabaleta au poste d'arrière droit dont les contrats prennent fin en juin. Il doit aussi faire face à des absences récurrentes pour cause de blessure et a ainsi aligné le milieu de terrain Fernandinho au poste d'arrière gauche contre Monaco en Ligue des champions (5-3).

La Juve ne compte pas s'en séparer

Pendant ce temps, la cote de Daniel Alves grimpe en flèche du côté de Turin. Un temps handicapé par une blessure au tibia, il n'a disputé que douze matches de Serie A cette saison mais redevient un solide titulaire ces dernières semaines. Le Brésilien a marqué contre Porto en Ligue des champions alors qu'il venait d'entrer en jeu (0-2) et débuté les deux derniers matches de championnat de la Vieille Dame dont celui contre Empoli durant lequel il a délivré une passe décisive samedi soir (2-0).

Après avoir collaboré au Barça, Pep Guardiola et Dani Alves auraient pu se retrouver avec le BrésilAFP

Bien conscients de ce regain de forme, les dirigeants turinois n'auraient toutefois aucune envie de céder l'ancien Sévillan à Manchester City. "Dani Alves a suivi la même voie qu'Evra lors de sa première saison, explique ainsi le coach Max Allegri. Lorsqu'il est arrivé, il a beaucoup lutté car il était habitué à un championnat complètement différent et à une équipe qui joue un certain football, un football unique. Parce que c'est un champion, il comprend le football rapidement et il a réussi à s'adapter". Le contrat de Daniel Alves à la Juve court jusqu'en juin 2018.