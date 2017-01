Michy Batshuayi au PSG ? Une bonne idée, mais difficilement réalisable

Le PSG n'arrête pas de chercher et pour l'instant, il ne parvient pas à trouver. Le club parisien a un objectif principal pour ce mercato d'hiver, dénicher un homme capable de doubler Edinson Cavani à la pointe de son attaque. La piste Christian Benteke a déjà été évoquée, celle menant à Fernando Llorente également. Dans son édition du jour, le quotidien L'Equipe en évoque une nouvelle : Michy Batshuayi. Transféré cet été à Chelsea, l'international belge joue peu depuis son arrivée à Londres et il pourra être aligné en Ligue des champions avec le club parisien. Selon le journal, c'est Unai Emery lui-même qui a lancé cette piste. L'idée est bonne, c'est indéniable mais ce transfert a très peu de chances d'aboutir.

Difficile d'imaginer Chelsea laisser filer l'attaquant qu'il a recruté à prix d'or cet été à Marseille (39 millions d'euros). Oui le Belge a peu joué depuis le début de la saison (aucune titularisation en Premier League et 81 minutes de jeu) et reste dans l'ombre de l'éclatant Diego Costa (14 buts en 19 matches). Mais le club londonien voit dans le joueur de 23 ans un homme essentiel pour son avenir. Même s'il l'a très peu titularisé, Antonio Conte a régulièrement envoyé des signes encourageants en direction de Batshuayi.

Batshuayi veut réussir à Chelsea

"C'est un nouvelle recrue et ce serait un échec pour le club et pour moi si Michy partait," expliquait-il en conférence de presse le 27 décembre après la victoire de son club face à Bournemouth (3-0). En début d'année 2017, le ton était le même chez l'entraîneur italien au moment d'évoquer son buteur lors de la rencontre de FA Cup face à Peterborough : "C'est un jeune joueur, il travaille beaucoup, il progresse. Aujourd'hui, il a montré qu'il a progressé. C'est important qu'il continue dans ce sens et qu'il me donne la possibilité d'avoir une autre solution dans notre équipe."

Les Blues pensent qu'il sera le futur du club mais ils ont aussi besoin de lui dans l'immédiat. Même s'il ne compte qu'un maigre temps de jeu, Chelsea n'a pas énormément d'option à la pointe de son attaque. Le laisser partir cet hiver serait un gros risque pour l'actuel leader de la Premier League. Déterminé à réussir dans la capitale anglaise, Michy Batshuayi serait peu disposé à un départ après seulement une demi-saison. Même si le PSG est déterminé, cela fait beaucoup d'obstacles à surmonter et la volonté d'Unai Emery risque de ne pas suffire.