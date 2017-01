Middlesbrough et Leicester se neutralisent (0-0) et restent englués en bas de classement

Il fallait certainement s'y attendre. Middlesbrough et Leicester n'ont pas réussi à se départager ce lundi après-midi en ouverture de la 20e journée de Premier League (0-0). Les joueurs d'Aitor Karanka et ceux de Claudio Ranieri ont eu bien du mal à lancer ce premier match de la phase retour et n'ont pas montré grand-chose aux spectateurs du Riverside Stadium lors de la première période.

Les deux équipes se sont réveillées après la pause mais les attaquants sont restés maladroits ou peu réalistes à l'image de George Friend qui a raté la cible après un slalom à gauche de la surface de Leicester (68e) ou de Gaston Ramirez qui n'a pas su profiter d'une erreur de relance du revenant Nampalys Mendy (83e). Peu en vue comme son coéquipier Riyad Mahrez, Leonardo Ulloa a manqué de détermination de la tête sur corner en ce qui concerne les visiteurs (70e).

Toujours sans victoire à l'extérieur en Premier League cette saison, Leicester est quatorzième du classement. Middlesbrough n'a plus battu les Foxes depuis quatorze matches de championnat et reste en seizième position. Cette 20e journée se poursuit à 16 heures avec notamment quatre rencontres au programme.