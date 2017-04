Nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Mamadou Sakho

Plus de peur que de mal pour Sakho. Touché au genou gauche mercredi soir face à Tottenham, Mamadou Sakho a dû abandonner la pelouse sur civière. Après la rencontre, son entraîneur Sam Allardyce ne semblait pas très optimiste : "Les ligaments semblent touchés, mais nous ne savons pas lesquels. Nous espérons que ce ne sont pas les croisés. On dirait une hyper-extension mais il doit encore passer des examens."

Selon plusieurs médias anglais, les examens sont rassurants. Mamadou Sakho ne souffrirait pas d'une rupture des ligaments croisés. Les Eagles rêveraient même de pouvoir aligner leur défenseur central, prêté par Liverpool jusqu'au 30 juin, lors de la dernière journée de Premier League face à Manchester United, le 21 mai prochain. L'indisponibilité du Français, revenu à son meilleur niveau à Crystal Palace, ne se compterait en tout cas qu'en semaines, et non en mois. De quoi présager un retour au plus tard pour la prochaine pré-saison.