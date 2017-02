Persuadé d'être le "bouc émissaire", Anthony Martial a le PSG dans un coin de la tête

Anthony Martial va-t-il poursuivre sa carrière à Manchester United ? La question fait même le bonheur des rubriques transferts outre-Manche depuis plusieurs semaines maintenant. Et ce lundi matin, plusieurs tabloïds s'en donnent encore à cœur joie. Selon The Sun et le Daily Mirror, l'attaquant français songerait de plus en plus à un transfert au PSG pour cet été.

Depuis l'arrivée de José Mourinho sur le banc des Red Devils cet été, Anthony Martial connaît des heures compliquées. Après un Euro 2016 décevant sur le plan personnel, l'ancien Monégasque a perdu sa place de titulaire. Régulièrement sur le banc et même non retenu dans le groupe à certains matches, il est en plus la cible de José Mourinho devant les médias. Ces dernières semaines, le "Mou" l'a ainsi recadré à plusieurs reprises. "Il a fait assez pour gagner sa place sur le banc", a ainsi lancé le Special One la semaine passée.

Anthony Martial (Manchester United) - 2016Panoramic

Paris s'est déjà renforcé dans ce secteur...

Meilleur buteur des "Red Devils" la saison passée avec 17 réalisations, Anthony Martial vit mal cette situation. Il a d'ailleurs déjà pensé changer d'air dès cet hiver avant d'être retenu par Mourinho alors qu'il était annoncé du côté du FC Séville. Mais ça ne s'arrange pas. Le jeune international français (15 sélections) de 21 ans serait même maintenant convaincu que le technicien portugais l'utilise comme un "bouc émissaire" quand les choses vont mal à Manchester. Une situation qui pourrait profiter au PSG à en croire la presse britannique.

Anthony Martial est sur les tablettes parisiennes depuis longtemps. En mai dernier, L'Equipe avait ainsi annoncé que le champion de France avait sondé l'entourage du joueur. Depuis, la donne a cependant évolué. Paris s'est clairement renforcé à coups de millions d'euros dans ce secteur cet hiver même si Martial peut aussi jouer en pointe, où le PSG manque de doublure d'Edinson Cavani. L'ancien Monégasque pourrait pousser à ce transfert, annonce The Sun. Mais cela semble très compliqué puisqu'il faudrait que Paris casse encore sa tirelire pour un joueur que Manchester avait attiré contre une petite fortune en 2015.