Premier League - 37e journée - Chelsea peut être sacré face à West Bromwich Albion

Rassuré d’avoir emporté une victoire précieuse devant Middlesbrough lundi soir à Stamford Bridge (3-0), Chelsea se dirige plus que jamais vers un deuxième titre de champion d’Angleterre en trois ans. Après celle de 2015 acquise sous José Mourinho, la Premier League 2017 tombera dans l’escarcelle des Blues d’Antonio Conte dès vendredi si ces derniers l’emportent sur le terrain de West Bromwich Albion.

Sans grande surprise, les partenaires de Diego Costa partiront nettement favoris pour cette rencontre et ce même si WBA pointe à une honorable huitième place en championnat. Le club entraîné par Tony Pulis a en fait manqué tous ses rendez-vous face aux sept premiers de Premier League cette saison, s’adjugeant une seule victoire contre Arsenal (3-1) pour neuf défaites et deux matches nuls. Le match aller avait en outre permis à Chelsea de s'imposer sans forcer 1-0.

Fletcher et Matic à la lutte lors du match aller remporté 1-0 par Chelsea.AFP

" Etre sacré le plus rapidement possible "

Cela peut paraître cocasse, mais d’aucuns ont décrit la situation du club londonien comme s’apparentant à un petit dilemme : mieux vaut-il, en somme, être sacré sur sa première balle de match (et donc hors de ses bases vendredi), ou attendre le match suivant à domicile face à Watford pour communier un tel événement avec les supporters ? "Ce qu’on s’est dit, c’est qu’on va essayer de le faire vendredi, répondait ainsi à la question N’Golo Kanté lundi soir sur SFR sport. Il faut le faire le plus rapidement possible et ne pas se faire peur."

On imagine mal, effectivement, tout acteur d’une si belle saison gâcher volontairement la lancée actuelle pour de simples petits calculs. Même si le stress et la prudence d’un Antonio Conte peuvent paraître feints pour nous autres observateurs qui vivons la fin de saison en toute quiétude, ils jouent certainement dans la volonté des Blues de conclure au plus vite un titre qui leur tend les bras. Pour faire honneur au travail effectué depuis l’entame de l’exercice mais aussi pour le poursuivre plus sereinement.

Antonio Conte et N'Golo Kanté, l'entraîneur et le milieu de Chelsea.Getty Images

Un confort bienvenu en vue d’un doublé

Entendons-nous bien : Diego Costa, Eden Hazard et consorts ne sont pas à plaindre. Leaders avec sept points d’avance à trois matches du final, ces derniers sont logiquement sur un petit nuage. Mais l’ambition élevée des grands clubs veut qu’ils se projettent perpétuellement vers le prochain objectif. "On a deux titres à aller chercher", rappelait à cet effet Kanté lundi.

A l’issue des 38 journées de Premier League, la finale de la Cup face à Arsenal sera au programme de Chelsea et on peut sans difficulté imaginer le plaisir qu’aurait Antonio Conte à gérer les deux derniers matches de championnat (contre Watford et Sunderland) avec un titre déjà en poche. Eu égard à l’espacement des dernières échéances, il ne s’agirait pas forcément de turn-over mais plutôt d’un confort bienvenu. Un luxe, assurément, que les Londoniens vont chercher à s’offrir vendredi soir.