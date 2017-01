Premier League - Arsenal : Giroud encore titulaire contre Bournemouth

Pour la troisième fois de suite (et la troisième fois de la saison), Olivier Giroud est titulaire dans le onze des Gunners en Premier League ce mardi soir. Aligné d'entrée et buteur contre West Bromwich Albion (1-0) et Crystal Palace (2-0), l'attaquant français démarre encore en pointe du 4-2-3-1 londonien pour le match de la 20e journée prévu sur le terrain de Bournemouth.

L'avant-centre de l'équipe de France sera épaulé par un trio Aaron Ramsey- Alex Iwobi - Alexis Sanchez, le Gallois (premier des trois cités) fêtant lui aussi sa troisième titularisation "seulement" de la saison. En défense centrale, à noter le retour de l'infirmerie de l'Allemand Shkodran Mustafi.