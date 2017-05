Premier League : Arsenal s'impose contre Manchester United (2-0)

Cette fois-ci, il n'y avait pas onze enfants en face. Alors que Manchester United avait l’occasion de recoller à un point de la quatrième place, les Red Devils ont sombré face à Arsenal ce dimanche dans le choc de cette 36e journée (2-0) .

Au classement, c’est donc Liverpool et Manchester City qui se frottent les mains. Car United est désormais à cinq et quatre points (avec un match en moins par rapport aux Reds) des actuels troisième et quatrième. Juste derrière, Arsenal est sixième avec 63 points. Mais cette victoire de prestige face au rival honni devrait au moins mettre du baume au cœur à Arsène Wenger et ses troupes.

Martial n’a pas pesé

Avant le match, José Mourinho avait prévenu : en vue de la Ligue Europe, une large revue d’effectif serait faite. Et le Portugais n’avait pas menti. Avec Anthony Martial titulaire dans l’axe et la première apparition d’Axel Tuanzebe (19 ans) en championnat, les Red Devils n’avaient pas le visage habituel. Et cela s’est vu. Hormis une belle occasion du Français (5e), en difficulté autrement, ils n’ont pas réellement inquiété Cech. Même Rooney s’y est essayé (24e, 32e, 65e), parfois aidé par les défenseurs londoniens, sans succès.

Alors, forcément, Arsenal a fini par prendre confiance. Après une première période sans grand intérêt où seuls Ramsey (9e) et Oxlade Chamberlain (31e) ont fait passer un frisson, les Gunners ont ajusté la mire.

Le mauvais coup de Welbeck

C’est d’abord le très critiqué Xhaka qui a ouvert la marque avec réussite grâce à une frappe déviée par le dos d’Herrera qui a lobé De Gea (1-0, 54e). Puis, dans la foulée, c’est l’ancien Mancunien Danny Welbeck qui est venu punir son club formateur. Après un centre parfait d’Oxlade-Chamberlain, il a catapulté de la tête le ballon au fond des filets mancuniens avec l’aide la transversale (2-0, 57e).

Sans grande envie, Manchester United met donc fin à sa série de vingt-cinq matches sans défaite mais également à ses ambitions sur la scène anglaise. Car, pour MU, la route la plus rapide pour la Ligue des champions a un autre nom : la Ligue Europa. Et, ce dimanche, cela s’est clairement vu.