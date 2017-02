Premier League : Chelsea tenu en échec à Burnley (1-1)

Après avoir ingurgité les deux tests face à Liverpool puis Arsenal en récupérant quatre points, Chelsea a perdu deux points là où il s’y attendait peut-être le moins, à Burnley (1-1) ce dimanche. Les Blues sont pourtant entrés sur la pelouse de Turf Moor avec du mordant et l’ouverture du score de Pedro Rodriguez (7e) était annonciatrice d’une après-midi bien plus clémente que les flocons de neige tout au long du match. Seulement, les Blues ont encaissé un but sur un splendide coup franc de Robbie Brady (24e) et n’ont jamais trouvé la bonne inspiration pour reprendre l’ascendant.

En faisant souvent preuve de réalisme cette saison, Chelsea se heurte à des sorties comme celle contre Burnley. Les Blues ont manqué cruellement d’inspiration face à une équipe galvanisée par un stade à guichets fermés et mentalement en confiance après avoir remporté ses cinq derniers matches à domicile. Chelsea a aussi peiné dans sa construction : ainsi, on a vu Eden Hazard et Pedro éteindre plusieurs attaques en manquant leurs combinaisons et Diego Costa souvent servi dos au but, donc dans des conditions pénibles pour se mettre en position de frappe. Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant que les deux tirs cadrés de Chelsea aient eu lieu dans les dix premières minutes.

Brady signe un coup franc magistral

Servi par une passe parfaitement dosée de Diego Costa entre les défenseurs centraux de Burnley, Eden Hazard a perdu son duel avec le gardien Tom Heaton sur le premier tir du match (6e). Sur l’action suivante, Pedro n’a lui pas manqué la cible en concluant d’un tir croisé une contre-attaque menée sur le flanc droit par le percutant Victor Moses. Le chemin s’annonçait alors peu sinueux mais les Blues ont reculé comme si le score était acquis. Et c’est à la suite d’une faute anodine de Nemanja Matic, vexé d’avoir vu Joey Baron lui piquer le ballon, que Burnley a égalisé (24e). Robbie Brady, arrivé au mercato en provenance de Norwich City un club de l’échelon inférieur pour 15 millions d’euros, a justifié le chèque de ses dirigeants avec un coup franc enroulé du gauche dans la lucarne de Thibaut Courtois.

La confiance a alors changé de camp et Burnley a su créer le danger avec son style de jeu direct. Courtois a d’ailleurs été contraint à un arrêt réflexe du pied lorsque le latéral droit Matthew Lowton a tenté de frapper fort entre ses jambes (36e) sur une passe de Joey Barton, dont la vista est toujours d’actualité à 34 ans. Dès le retour des vestiaires, le gardien belge a encore pris le dessus dans un duel face à l’un des Clarets : cette fois, Andre Gray a manqué de puissance dans son tir après avoir hérité du ballon grâce à une boulette de David Luiz totalement passé au travers (47e). La dernière demi-heure a étalé le manque d’inspiration de Chelsea pas plus aidé par la reconfiguration tactique de l’équipe, passée de son traditionnel 3-4-3 à un 4-4-2 suite aux entrées de Cesc Fabregas et Willian. Contraint au nul, Chelsea va regarder avec anxiété le Bournemouth-Manchester City de lundi soir en espérant ne pas voir revenir les Citizens à 8 pts derrière.