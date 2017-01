Premier League : Chelsea tutoie le record de victoires consécutives en Angleterre

Chelsea a dix jours pour marquer l'histoire. Auteurs d'une saison déjà mémorable, les Blues peuvent dépasser un record hautement symbolique. Celui du plus grand nombre de victoires consécutives dans l'histoire du championnat d'Angleterre, dont la première édition s'est achevée en 1889. La référence en la matière se nomme Arsenal, qui avait aligné 14 succès de rang entre février et août 2002. Aucune équipe n'a jusqu'ici fait mieux, ni avant ni après.

Pour atteindre cette marque et la dépasser, Antonio Conte et les siens devront sortir vainqueurs de deux déplacements relativement périlleux. Le premier mercredi soir à Londres, sur la pelouse de Tottenham, actuellement 5e de Premier League. Le second dans le cœur du pays chez le champion en titre Leicester qui se bat contre la relégation mais est capable de fulgurances.

Les matches clés :

Tottenham - Chelsea (mercredi 4 janvier, 21h)

Leicester - Chelsea (samedi 14 janvier, 18h30)

Deux records à battre

En réalité, Chelsea peut déjà battre un premier record en revenant victorieux de son match à White Hart Lane. Aucun club anglais n'a jamais réussi à aligner 14 victoires consécutives au cours d'une même saison. Le leader du championnat a débuté sa fantastique série le 1er octobre dernier contre Hull (2-0), lors de la 6e journée. Avant d'embrayer sans jamais faillir.

De manière assez symbolique, la dernière équipe à avoir battu les coéquipiers de Diego Costa n'est autre… qu'Arsenal (0-3), le 24 septembre dernier. En 2002, la formation d'Arsène Wenger était parvenue à enchaîner 13 succès pour conclure l'exercice 2001-2002 puis à gagner de nouveau lors de la première journée de l'édition suivante. C'est West Ham qui avait mis fin à cette fabuleuse chevauchée en arrachant un nul à domicile (2-2).

Pas un record européen

A titre de comparaison, dans le top 5 européen, plusieurs clubs ont réalisé des séries encore plus impressionnantes. A commencer par le Bayern et ses 19 succès consécutifs lors de la saison 2013-14. L'Inter (17) en 2006-07 ou encore le Barça (16) en 2010-11 et le Real Madrid (16) au cours de l'année 2016.

Encore plus impressionnant, le Benfica d'Eusebio avait lui remporté 29 matches de suite à cheval sur deux saisons entre 1971 et 1973. Une autre époque.