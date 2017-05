Premier League - City déroule face à Crystal Palace (5-0) et reprend provisoirement la 3e place

City repart de l’avant. Et avec la manière. Après deux nuls consécutifs, les Citizens ont renoué avec la victoire en Premier League lors de la 36e journée ce samedi. Intraitables sur leur pelouse de l’Etihad Stadium, les hommes de Pep Guardiola ont écrasé Crystal Palace (5-0) grâce à des buts de David Silva (2e), Vincent Kompany (46e), Kevin De Bruyne (59e), Raheem Sterling (82e) et Nicolas Otamendi (90e+3).

Un vrai bol d'air dans leur course à la qualification pour la Ligue des Champions. Grâce à une meilleure différence de buts (+3), ils ravissent provisoirement la 3e place à Liverpool, qui se déplace dimanche à Southampton. Et ils possèdent quatre unités d’avance sur Manchester United (5e), qui se rendra à Arsenal, dimanche lui aussi.

Quinzième passe décisive pour De Bruyne

Pour signer sa plus large victoire de la saison en championnat, City n’a pas mis bien longtemps à prendre les devants. Et ce même privé de Sergio Agüero, Claudio Bravo et John Stones. Grâce à David Silva, incertain avant la rencontre, le club mancunien a ouvert le score dès la 2e minute de jeu. À l’origine de l’action via un sublime ballon piqué pour Sterling, l’Espagnol a été à la conclusion suite à un ballon mal dégagé par Kelly. Le but le plus précoce pour City depuis un peu plus de deux ans.

Archi-dominateurs, les Citizens ont tout de même connu quelques frayeurs avant de se mettre à l’abri. La tête de Benteke a notamment obligé Caballero a un superbe arrêt détente sur sa ligne (36e). Mais le suspense a pris du plomb dans l’aile dès la reprise. En bon capitaine, Kompany, servi par De Bruyne, a fait le break d’une frappe sans contrôle dans la lucarne (2-0, 48e). Le défenseur belge est décidément à la fête face au but. Il s’agit de son deuxième but en quatre matches, soit autant que lors de ses 43 rencontres précédentes.

Rien ne pouvait plus arrêter City. Après avoir trouvé la barre sur coup-franc (53e), De Bruyne a frappé dans le mille d’un tir au ras du poteau (3-0, 59e). Sterling en a fait de même, avec le pied gauche cette fois-ci (4-0, 82e). Avant qu’Otamendi, sur la 15e passe décisive de la saison en Premier League de De Bruyne, ne parachève dans les arrêts de jeu, et de la tête, l’après-midi parfaite de City.