Premier League : Liverpool s'impose à Watford (0-1) et reprend ses distances avec City

Merci Emre Can ! Au terme d’une rencontre incroyablement insipide, Liverpool a arraché un précieux succès (0-1), ce lundi, sur la pelouse de Watford, en match de clôture de la 35e journée de la Premier League. Il aura fallu un éclair de génie, un ciseau somptueux, du milieu de terrain allemand pour que les Reds fassent la différence. Face à des Hornets aussi peu dangereux, cela a suffi. Avec ces trois points, Liverpool reprend ses distances avec les deux Manchester dans la course à la Ligue des champions (3 sur City, 4 sur United) mais compte un match de plus.

Il aura fallu attendre le fin fond des arrêts de jeu pour voir Watford passer tout près de l’égalisation. Sur un ultime centre de Cleverley, la volée du gauche de Prödl, seul au deuxième poteau, est venu s'écraser sur la barre d’un Mignolet archi battu (90+4e). Longtemps timides, incapables de mettre en défaut l’arrière-garde de Liverpool, les Hornets, qui pouvaient pourtant assurer leur maintien dès ce lundi soir, n’ont réellement poussé que dans les toutes dernières minutes. Et si la frappe lointaine de Capoue (60e) a bien nécessité une claquette du portier belge, quoi qu’en dise l’arbitre qui a sifflé six mètres, les joueurs de Walter Mazzari ne méritaient pas vraiment mieux ce lundi. Surtout pendant une heure.

Lallana et Can, deux chefs d’œuvre

Car, même si les Reds sont passés tout près de la correctionnelle, ils ont globalement bien géré le déplacement à Vicarage Road. Si la première période a longtemps vu plus de blessures – celles de Coutinho (12e) pour Liverpool, de Britos (18e) pour Watford – que d’occasions, les cinq dernières minutes avant la pause ont tout changé. Rentré à la place de Coutinho, Lallana a d’abord expédié une merveille de volée du gauche sur la barre de Gomes (41e). Puis le temps a suspendu son vol cinq minutes plus tard. Sur une dernière action, Lucas Leiva a délivré une passe lobée millimétrée à destination d’Emre Can, lancé, dans la surface. L’Allemand s’est alors hissé dans le ciel de Watford avec un ciseau plein de maîtrise qui a fini sa course dans la lucarne de Gomes (45+1e, 0-1).

L’ouverture du score a logiquement libéré les Reds et obligé les Hornets à réagir, laissant ainsi plus d’espaces à la formation de Jürgen Klopp. Mais Liverpool n’a pas su se mettre à l’abri, la faute à un grand Gomes. Tour à tour, Milner (48e), Origi (52e, 56e), Matip (88e) et Sturridge (90e) ont buté sur le portier brésilien. Et quand l’ex de Tottenham et du PSV n’était pas sur la trajectoire, Emre Can ne trouvait pas le cadre (80e) et Lallana manquait de jambes pour conclure un contre d’école (75e). Et, à force, Liverpool a fini par se mettre en danger. Sans conséquence, heureusement pour les joueurs de la Mersey. Les voilà déjà assurés de disputer la phase de groupes de la Ligue Europa l’an prochain. En attendant mieux.