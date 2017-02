Premier League - Manchester City corrige West Ham (4-0) et recolle à Liverpool

Une lourde défaite (4-0) à Everton, un nul (2-2) contre Tottenham, le Manchester City de Guardiola n’avait pas d’autre choix que de réagir sur la pelouse de West Ham. D’autant plus qu’aucun de ses adversaires directs pour le podium (Tottenham, Arsenal, Liverpool) n’avait gagné mardi soir. Réaction il y a eu et avec la manière.

Jesus, première réussie

Au coup d’envoi, West Ham a définitivement tourné la page Payet mais son remplaçant, Robert Snodgrass, n’est pas titulaire. C’est donc du banc que le transfuge de Hull City a assisté à un début de match équilibré jusqu’au quart d’heure de jeu. Moment choisi par West Ham pour perdre un ballon dangereux dans l’axe. Il n’en fallait pas plus à Gabriel Jesus pour servir Kevin De Bruyne à la perfection dans la surface et à celui-ci pour ouvrir le score d’un plat du pied droit (17e) précis.

Seulement quatre minutes plus tard, c’est David Silva qui a enfoncé le clou sur un nouveau contre d’école. Lancé par De Bruyne, Sané a débordé aisément pour servir son partenaire au second poteau (21e). West Ham était KO et allait encore prendre un uppercut quand Gabriel Jesus profitait d’une offrande de Sterling pour inscrire son premier but sous les couleurs de City et corser un peu plus l’addition (39e).

Touré maitre du penalty

Le score acquis à la pause, Manchester City revenait des vestiaires avec moins de velléités offensives. En face, West Ham restait sans idée et sans génie. Le match perdait donc en intensité. Il fallait attendre l’heure de jeu pour se réveiller. D’abord avec l’entrée de la recrue, Robert Snodgrass, salué par les fans londoniens. Puis grâce à une superbe ouverture de De Bruyne pour Sterling. L’attaquant anglais pensait éliminer Fonte mais celui-ci le crochetait et concédait un penalty transformé par Yaya Touré (67e).

C'en était trop pour des supporteurs de West Ham qui quittaient déjà le stade. L’Ivoirien peut lui se targuer de n’avoir raté aucun de ses onze penalties en Premier League. Malgré l’entrée en jeu de Sergio Agüero, le rythme chutait et les deux gardiens n'étaient plus inquiétés. Avec ce succès si facile, Manchester City est de retour à hauteur de Liverpool (4e) et à seulement un point du duo londonien, Tottenham-Arsenal (2e et 3e). Une bonne soirée pour Guardiola et ses joueurs.