Premier League - Mourinho pique Martial : "Il a fait assez pour gagner sa place sur le banc"

Rien ne va plus entre José Mourinho et Anthony Martial. Le manager portugais a une nouvelle fois attaqué son joueur en conférence de presse mardi, avant le match de la 23e journée de Premier League contre Hull. "Il a fait assez pour gagner sa place sur le banc. Il doit faire mieux que ceux qui se battent pour le même poste, a déclaré Mourinho à propos du jeune international (15 sélections) de 21 ans."

Avant d'ajouter : "A son poste, nous avons beaucoup d'options. Est-ce que vous voudriez que je laisse de côté Mkhitaryan après qu'il ait été homme du match, après avoir si bien joué ? Je ne peux pas". "Les joueurs se font leur place. Je suis juste là pour analyser ce qu'ils font et tenter d'être juste avec eux. Avec une si belle performance, Mkhitaryan doit jouer. C'est simple", a-t-il conclu.

Des reproches récurrents

Martial, arrivé en provenance de Monaco en 2015, a du mal à se faire sa place dans l'effectif mancunien cette saison. Meilleur buteur des "Red Devils" la saison passée avec 17 réalisations, il n'a marqué que deux buts en Premier League cette saison. Une méforme qui avait fait naître des rumeurs de transfert dans la presse britannique durant le mercato clos mardi soir.

Le 1er janvier, Mourinho avait demandé à l'ancien Monégasque de l'écouter. "Anthony doit m'écouter moi, et non son agent", avait asséné le Portugais. Avant d'ajouter : "Tous les jours, je lis dans la presse que Martial va à Séville, qu'il va être prêté, qu'il n'est pas heureux (...) Martial doit m'écouter à chaque jour d'entraînement, chaque retour que je lui donne."

En novembre, Mourinho avait mis en cause son réalisme face au but, le menaçant de le rétrograder dans la hiérarchie des joueurs offensifs si le mal persistait. Une semaine plus tard, "The Special One" avait reconnu que Martial "travaillait plus fort qu'avant".