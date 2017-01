Premier League - MU : Manchester United : Martial sur le banc contre West Ham

Il n'y aura pas de neuvième titularisation en championnat pour Anthony Martial en ce lundi 2 janvier. A l'occasion du déplacement de Manchester United à Londres, l'attaquant français a été envoyé sur le banc par José Mourinho. Aligné d'entrée et buteur égalisateur contre Middlesbrough (2-1) samedi, l'ancien Monégasque voit Jesse Lingard lui être préféré.

Le jeune Anglais démarre en attaque avec Zlatan Ibrahimovic et Henrikh Mkhitaryan dans le 4-3-3 des Red Devils alors que Wayne Rooney est toujours blessé, tandis que Marcus Rashfort et Juan Mata démarrent sur le banc. Paul Pogba est lui bien présent dans l'entrejeu. Du côté de West Ham, Dimitri Payet, Sofiane Feghouli et Michail Antonio évolueront en soutien de l'attaquant argentin Manuel Lanzini.