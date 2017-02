Premier League : Sans convaincre, Arsenal s'en sort contre Hull (2-0) et se relance

Les Gunners repartent doucement de l’avant. Sans briller, Arsenal s’est s'imposé contre Hull ce samedi en ouverture de la 25e journée de Premier League (2-0) et renoue avec la victoire. Après deux défaites qui ont fait très mal, Arsène Wenger et ses hommes ont retrouvé un peu de sérénité grâce à un soupçon de réussite et à Alexis Sanchez qui a ouvert le score de la main (34e) avant de doubler la mise sur penalty dans le temps additionnel. Le club londonien revient ainsi provisoirement à la troisième place du classement, à un point de Tottenham, 2e. Hull reste premier relégable.

Les Gunners ont toutefois eu le mérite de bien entamer le match et d’emballer rapidement les débats grâce à une intéressante fluidité offensive. Avec en plus des visiteurs désireux de surfer sur leur nouvelle dynamique positive et mordants devant, la première période s’est révélée très vivante. Markovic et Niasse ont fait quelques misères à une défense d’Arsenal encore un peu tendre mais qui a pu compter sur un solide Cech (14e).

La main de Sanchez, les gants de Cech

Parfois secoués derrière mais bien inspirés sur le plan offensif, les joueurs de Wenger se sont procurés plusieurs occasions nettes qu’ils n’ont pas su convertir (15e, 16e, 25e, 32e). Leurs efforts pour ouvrir le score ont été récompensés quand l’opportuniste Sanchez est venu contrer de la main un dégagement du portier adverse, Eldin Jakupovic, et pousser le ballon au fond des filets (1-0, 34e). Déjà auteur d’un doublé au match aller lors de la victoire d’Arsenal (1-4), le Chilien a encore prouvé qu’il était en grande forme ces derniers temps.

Les Gunners n’ont pourtant pas su profiter de ce coup de pouce pour se mettre à l’abri et Cech a encore dû intervenir sur une lourde frappe de Niasse (51e). Gibbs, lui, s’en est bien sorti avec seulement un carton jaune malgré sa faute sur Markovic alors qu’il était en position de dernier défenseur (54e). Timides, les Londoniens ont simplement effectué les efforts défensifs nécessaires pour tenir en défense et ont finalement doublé la mise sur un penalty de Sanchez consécutif à un ultime contre (2-0, 90e+3). Grâce à ce 17e but de la saison en championnat, le fer de lance de l'attaque londonienne s’empare seul de la tête du classement des buteurs anglais. Ses coéquipiers, eux, devront encore sérieusement hausser leur niveau, dès mardi contre le Bayern en Ligue des champions.