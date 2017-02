Premier League - Thierry Henry : "J'aurais aimé jouer avec Olivier Giroud"

L'ancienne gloire des Gunners aime surprendre. En 2015, Thierry Henry avait défrayé la chronique en déclarant qu'Arsenal ne pouvait pas remporter la Premier League avec Olivier Giroud à la pointe de l'attaque. Une déclaration qui avait beaucoup fait parler à l'époque. "Arsenal peut-il gagner le titre avec lui ? Je ne crois pas", avait-il lâché.

Une mauvaise interprétation, selon Henry

Sur RMC, le consultant de Sky Sports a tenu à revenir sur ses propos qui, selon lui, sont toujours interprétés de manière négative. "Ce n’est pas comme ça que je l’ai dit. Il faut commencer par le début. Olivier venait de marquer cinq buts d’affilées et je l’ai encensé, mais ça, je n’ai vu ça nulle part. C’est facile de reprendre quand il y a un truc un peu négatif. Mais avant ça, j’ai quand même vanté ses qualités."

" J’aurais aimé joué avec Giroud "

L’ancien attaquant d’Arsenal a même vanté les mérites du Français, estimant qu’il a progressé dans son jeu et qu’il est devenu un véritable buteur. "Si Olivier est l’attaquant n°1, je ne sais pas s’il peut tenir toute une saison avec la pression de devoir marquer à chaque match. Voilà. Mais aujourd’hui, il fait un travail extraordinaire et quand il entre en jeu, il fait ce qu’il a à faire. Il marque et il est très bon dos au but. J’aurais aimé joué avec lui."