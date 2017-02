Premier League - Un temps en disgrâce, Mkhitaryan est devenu un modèle d’intégration à Manchester

José Mourinho ne fait pas de cadeaux. Connu pour son management intransigeant, il n’en a pas fait à Henrikh Mkhitaryan lors de son arrivée à Manchester United l’été dernier. L’Arménien a déçu au sein de sa nouvelle équipe lors de ses premières semaines, il s’est aussi blessé à une cheville et a été mis de côté pendant plusieurs mois par le coach portugais. Mkhitaryan a pourtant su profiter de cette période de doute pour travailler dur et revenir plus fort au point d’étinceler sur le terrain ces derniers temps. "On ne peut pas connaître uniquement des bons moments dans la vie, avançait récemment l’international arménien au micro de Sky Sports. Parfois, on connait des jours noirs et je ne m’attendais peut-être pas à cela mais j’étais prêt car j’avais déjà connu une situation semblable à Dortmund".

Passé du Shakhtar Donetsk au Borussia Dortmund en 2013, Henrik Mkhitaryan avait convaincu tous les observateurs dès sa première saison en Bundesliga avec notamment neuf buts marqués en championnat mais n’avait pas à réussi à enchaîner lors de l’exercice suivant en partie à cause d’une blessure. Il a cependant joliment rebondi la saison dernière et remis les pendules à l’heure en claquant onze buts en Bundesliga et sept en Ligue Europa. Auteur également de quinze passes décisives en championnat, il avait même été élu joueur de la saison 2015-2016 par ses pairs.

Créateur de lien

C’est fort de ces chiffres éloquents que l’Arménien de 28 ans a rejoint Manchester United l’été dernier et il devait devenir l’un des hommes forts de la nouvelle équipe construite par José Mourinho. Si les choses ne sont pas passées comme prévu en première partie de saison, Mkhitaryan semble enfin avoir trouvé sa place. Au sein du club mancunien, sur le terrain et même auprès des supporters des Reds Devils qui l’ont adopté après son fabuleux but en coup du scorpion contre Sunderland lors du Boxing Day.

Titulaire lors des six derniers matches de Manchester United en championnat, Mkhitaryan était aligné sur un côté de l’attaque, à droite comme à gauche. Replacé en meneur de jeu derrière Zlatan Ibrahimovic sur la pelouse de Leicester dimanche dernier, il a mené les Mancuniens au succès (0-3) en claquant un but au bout d’un raid solitaire et une passe décisive pour Juan Mata. Il a ainsi montré toute l’étendue de ses qualités faites d’aisance balle au pied, de percussion et de sens du jeu. "Juan Mata, Mesut Özil et David Silva sont de grands techniciens mais ils n’ont pas la vitesse de Mkhitaryan", expliquait le consultant Jamie Carragher après ce match.

Le geste génial de Henrikh Mkhitaryan, troisième buteur de Manchester United face à SunderlandAFP

L’ancien joueur de Dortmund semble surtout être capable de créer le liant qui manquait tant à l’animation offensive mancunienne. A la pointe de l’attaque, Ibrahimovic est souvent apparu coupé de ses coéquipiers de l’attaque et du milieu de terrain. La nouvelle bonne entente entre l’Arménien et le Suédois demande confirmation mais elle augure de belles choses pour la suite de la saison.

Très bien intégré au groupe mancunien, Mkhitaryan peut aussi servir d’exemples à certains de ses partenaires aux performances irrégulières comme les jeunes Français Anthony Martial et Paul Pogba. "Il a un énorme potentiel et je sais qu’il peut faire beaucoup mieux car il nous l’a déjà montré par moments, a d’ailleurs assuré Mkhitaryan au sujet du milieu de terrain français. Il a besoin d’un peu plus de temps pour s’adapter car ce n’est pas évident de coûter 105 millions d’euros ". L’intégration parfaite on vous dit.