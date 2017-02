Quand Mourinho demande aux supporters de Manchester United de camper devant la maison de Zlatan

Un coup franc et un coup de boule : Zlatan a fait du Zlatan à Wembley dimanche face à Southampton. Auteur d'un doublé, dont le but de la gagne, le géant suédois de 35 ans a permis aux Red Devils de soulever la League Cup, leur deuxième trophée de la saison après le Community Shield. Le 30e aussi de la carrière d'Ibra (le 32e en comptant ses Scudetti remportés avec la Juventus, retirés ensuite après le scandale du Calciopoli), qui comptabilise déjà 26 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Manchester United, avec une deuxième année supplémentaire en option, Zlatan Ibrahimovic va-t-il prolonger le plaisir à Old Trafford la saison prochaine ? Si l'ancien buteur du PSG entretient le suspense, Jose Mourinho ne s'en cache pas : il veut le garder.

Mourinho invite les fans de MU à convaincre Zlatan

Pour autant, le Portugais n'a pas l'intention de se mettre à genoux devant Ibra, comme il l'a confié en conférence de presse : "Je n'ai jamais supplié un joueur de signer un contrat. Un jour, Zlatan a décidé de quitter l'Inter Milan pour rejoindre le FC Barcelone, j'étais vraiment triste, mais je n'ai rien fait pour l'empêcher d'y aller."

Cette mise au point faite, le Special One a toutefois suggéré une idée originale pour convaincre Zlatan Ibrahimovic de rester encore un peu : "Je ne supplie pas mes joueurs, mais s'il y a besoin, je pense que les fans de United peuvent aller devant la porte de sa maison et rester là toute la nuit (rires). S'il y a besoin, je suis sûr qu'ils le feront. Nous voulons tous, et nous croyons tous, qu'il va rester une saison de plus avec nous."