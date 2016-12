Revivez le film du Boxing Day

20h27 : Rendez-vous demain pour Liverpool - Stoke City. Bonne soirée sur Eurosport.fr !

20h11 : City l'emporte à l'arraché à City, clap de fin sur ce Boxing (Mon)Day

Manchester City s'est imposé à Hull City (0-3) sans briller et en inscrivant ses trois buts après la 70e minute. Une fin accrochée pour un Boxing Day durant lequel aucun prétendant au titre n'a fait d'indigestion post Noël. Chelsea garde une avance confortable (sept points d'avance sur City), en attendant le match de Liverpool mardi face à Stoke City. Les deux Manchester et Arsenal sont également sortis vainqueurs. Dans le reste du championnat, West Ham a enchaîné une troisième victoire consécutive pour la première fois de la saison (1-4 à Swansea) et remonte au 11e rang. Battu sur son terrain par Everton, le champion en titre Leicester a, lui, toujours la gueule de bois et stagne à la 16e place, trois points devant le premier relégable.

19h21 : Des premières périodes peu prolifiques

Ce n'était pas grave d'arriver tard aux matches ce lundi. Les joueurs de Premier League ont mis du temps à digérer leurs repas de Noël. A l'image de ce Hull City – Manchester City (0-0), les premières périodes n'ont pas été riches en buts. Pour le moment, 14 des 18 buts inscrits lors des huit matches de ce Boxing Day ont été marqués après la mi-temps (78%).

18h28 : City doit gagner pour recoller

En déplacement à Hull City, Manchester City se doit de gagner pour redevenir le dauphin de Chelsea. Après un quart d'heure de jeu, les Citizens sont toujours tenus en échec.

18h18 : L'un des buts de l'année en cadeau de Noël

Ne cherchez pas, le but de cette journée était à Manchester. Henrikh Mkhitaryan, d'une reprise de volée atypique, a offert l'un des plus beaux buts de la saison, malgré sa position de hors-jeu de départ. Il n'empêche, Charles-Edouard Coridon a peut-être trouvé son successeur.

18h14 : Giroud sauve Arsenal, Ibra régale à Manchester

17h56 : C'est fini sur toutes les pelouses

C’est fini sur tous les terrains pour ces matches débutés à 16h. Chelsea, solide leader, s’est tranquillement imposé face à Bournemouth (3-0) avec un Eden Hazard en feu. Emmené par un grand Ibrahimovic, Manchester United s’est imposé face à Sunderland (3-1) tandis qu’Arsenal s’est imposé grâce à un but tardif d’Olivier Giroud face à West Bromwich.

Les résultats du jour :

Manchester United 3-1 Sunderland

Leicester 0-2 Everton

Arsenal 1-0 West Bromwich

Chelsea 3-0 Bournemouth

Swansea 1-4 West Ham

Watford 1-1 Crystal Palace

17h40 : Ibra égale son record de buts sur une année civile

Il aura poussé jusqu'au bout et Zlatan Ibrahimovic aura eu raison. Après de nombreuses occasions ratées, le Suédois a finalement marqué contre Sunderland. Son douzième but de la saison en Premier League mais surtout son 50e sur l'année civile.

17h14 : Robles un gardien aussi décisif devant

Joel Robles ne s'occupe pas seulement de protéger sa cage. Il peut aussi se muer en dernier passeur. Le gardien d'Everton a ainsi délivré une passe décisive pour Kevin Mirallas contre Leicester City. Il devient ainsi le cinquième portier à le réussir à Premier League. Et le premier depuis Lukasz Fabianski en janvier 2016.

17h08 : Hazard "is on fire"

Buteur sur penalty pour permettre à Chelsea de prendre le large face à Bournemouth (2-0, Eden Hazard est particulièrement en forme ce lundi. Et, avec cette nouvelle réalisation, Eden Hazard est devenu le sixième joueur de l'histoire des Blues à passer la barre des 50 buts. Derrière quelques noms connus.

16h45 : Stamford Bridge, le jardin de Pedro

Pedro aime décidément jouer à Stamford Bridge. L'attaquant espagnol des Blues a marqué contre Bournemouth pour permettre au leader de la Premier League de prendre l'avantage. Et à domicile, c'est une habitude pour l'ancien joueur du FC Barcelone. A chaque fois qu'il a été décisif cette saison en Premier League, il l'a fait devant ses supporters. Ses 4 buts et ses 5 passes décisives en championnat dans cet exercice ont ainsi à chaque fois eu lieu à Stamford Bridge, son nouveau jardin. De quoi permettre à son club de filer vers le titre ?

Pedro célèbre son but contre BournemouthAFP

16h40 : MU ouvre son compteur

Grâce un joli décalage de Zlatan Ibrahimovic conclu par une frappe parfaite de Blind, Manchester United a ouvert le score face à Sunderland et sont lancés vers un nouveau succès. C'est la première passe décisive du Suédois en Premier League.

16h24 : Ayew, de vrais Père Noël

Avec West Ham, André Ayew a ouvert le score avec Swansea (0-1). C'est son premier but de la saison en Premier League. Et les Ayew aiment décidément Noël. L'ancien Marseillais est en effet le deuxième joueur du Ghana à inscrire un but lors du Boxing Day… Et le premier était bien sûr sur son frère Jordan avec Aston Villa la saison passée.

16h04 : Moyes salué par la mascotte du club

Éphemère entraîneur de Manchester, David Moyes n'a pas laissé une trace indélébile chez les Reds Devils. Cela n'a pas empêché la mascotte du club d'aller checker l'actuel coach de Sunderland.

16h : Coup d'envoi sur 6 terrains

C'est parti pour le gros morceau du Boxing Day. Sur 6 terrains d'Angleterre, le coup d'envoi a été donné. Pour votre (et le nôtre) plus grand bonheur.

15h48 : Les raisons du redressement de United

Face à Sunderland ce lundi, les Red Devils voudront prouver que leur redressement n'est pas un feu de paille. Car si MU est sur une piste ascendante, c'est aussi car José Mourinho a enfin su trouver la bonne formule.

Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba avec Manchester United - 2016AFP

15h44 : Pedro en 9 pour Chelsea

Face à Bournemouth, Antonio Conte devra se passer de N'Golo Kanté et Diego Costa suspendus. Pour pallier à ces absences, le technicien italien a décidé d'aligner un milieu Matic-Fabregas tandis que Pedro occupera l'axe de l'attaque, en faux numéro 9.

Vidéo - Pas de Costa, ni de Kanté ? Pas d'inquiétudes pour Conte et Chelsea 01:09

15h23 : Match nul entre Watford et Palace

C'est fini à Watford pour ce premier match du Boxing Day (1-1). Si les hommes de Sam Allardyce ont ouvert le score par Yohan Cabaye, Troy Deeney a égalisé sur penalty en marquant son centième but en carrière. Watford et 10e tandis que Palace reste 17e avant les autres matches de la journée.

15h09 : Giroud va débuter !

C'est un petit événement du côté d'Arsenal. C'est la première fois de la saison qu'Olivier Giroud va être titulaire en Premier League avec les Gunners. "At last", serait-on tenté de dire (en anglais dans le texte).

Olivier Giroud célèbre son but égalisateur face au PSGAFP

15h01 : Pas de Boxing Day pour Rooney

Wayne Rooney n'est qu'à un petit but du record de Bobby Charlton avec Manchester United, mais l'Anglais ne pourra pas l'égaler ce lundi. Blessé, il n'apparaît pas sur la feuille de match de MU.

14h40 : Des fêtes arrosées pour Firmino

Alors que Liverpool reçoit Stoke City mardi, son attaquant Robert Firmino est dans l'oeil du cyclone. Arrêté la nuit du 24 au 25 au volant de sa voiture dans le centre de Liverpool, le Brésilien sera entendu le 31 janvier par la justice britannique, soit le jour de Liverpool-Chelsea.

14h22 : Le "grand 11" de Chelsea

Alors que c'est la mi-temps à Watford, zoom sur l'incroyable série de victoires de Chelsea depuis le passage au 3-4-3 lors du 1er octobre face à Hull City.

14h11 : Benteke maudit

Alors que Palace mène toujours à Watford, Christian Benteke a eu une occasion en or de marquer le but du break sur penalty. Son tir, bien trop mou, a été repoussé par Gomes dans la foulée. Avec 2 penaties ratés cette saison, Benteke est le cancre de Premier League dans ce domaine.

14h06 : Vardy partout

Jamie Vardy, suspendu par la Fédération anglaise, pour ce Boxing Day sera absent des terrains ce lundi. Mais il sera partout au King Power Stadium. Pour protester contre cette suspension, les propriétaires du club ont décidé de donner des masques à l'effigie du buteur anglais aux spectateurs présents pour le match contre Everton. De quoi donner de belles images.

14h02 : Pendant ce temps-là...

Le Boxing Day, c'est aussi (et surtout ?) une journée de soldes extraordinaires outre-Manche. La preuve en image, du coté de Londres.

A Londres, la queue devant un grand magasin pour le Boxing Day du 26 décembreAFP

13h55 : Cabaye marque le premier

C'est un Frenchie qui a débloqué le compteur de but ce lundi. Après une percée de Townsend, c'est Yohan Cabaye qui a marqué le premier but de la journée. Cocorico.

13h42 : "Happy Birthday" Hugo

Au moins, Hugo Lloris, qui ne jouera que mercredi avec Tottenham, peur profiter de ce 26 décembre pour fêter son anniversaire dans la foulée de Noël. Le capitaine de l'équipe de France fête ses 30 ans ce lundi.

13h30 : Début des hostilités

Le coup d'envoi de Watford-Crystal Palace, premier match de la journée, est donné. Le feu d'artifice peut commencer.

12h48 : La tradition du Boxing Day

C'est historique en Angleterre. Pourtant, l'origine du Boxing Day, jour de cadeaux pour le personnel de maison qui recevait ceux-ci dans des boîtes ("box" en anglais), est encore méconnue en France. Alors, plongez dans les méandres historiques de cette journée si spéciale en Angleterre.

12h41 : Les mauvaises habitudes d'Allardyce

C'est un record dont Sam Allardyce, nouvel entraîneur de Crystal Palace, se serait bien passé. Avec 7 défaites lors du Boxing Day, il est le manager qui a le plus perdu lors de cette journée.

Sam AllardyceEurosport

12h14 : Chelsea chasse le record

C’est un Boxing Day particulier pour les Blues d’Antonio Conte. Avec 11 victoires consécutives, Chelsea a égalé son record en championnat. Mais, en cas de nouveau succès contre Bournemouth ce lundi, les Londoniens peuvent entrer dans une nouvelle sphère. Quitte à viser le record absolu des Invincibles d’Arsenal de 2002 ?

11h50 : Flashback

Chaque Boxing Day, c’est une histoire qui ressurgit. En 1963, le Boxing Day offre une avalanche de buts. La preuve en un tweet.

11h25 : Il y a neuf ans, CR7 s’illustrait déjà

Certains ont moins de mal à enchaîner les matches, lendemain de Noël ou pas. Le 26 décembre 2007, MU disposait de Sunderland (0-4), qu’il affronte de nouveau ce lundi. Et si Louis Saha s’était fendu d’un doublé, c’est un autre but qui est resté dans les memoires collectives : celui de CR7 avec son coup franc parfait.

11h17 : Pas de pluie ce lundi

Fatigués par leur réveillon, les joueurs présents sur les pelouses anglaises ce lundi pour le traditionnel Boxing day peuvent souffler : un "grand" soleil est à prévoir toute la journée sur le Royaume. Pas de boue ou de pluie pour les acteurs de la journée qui pourront bénéficier d’une certaine clémence de ce côté-là. Malgré un peu de vent venu de l'Écosse.